Ślubowały temu samemu mężczyźnie, ale przed ołtarzem stały same

Carmen Bricento, jest córką dyplomaty. Urodziła się w Wenezueli, ale większość życia spędziła w Stanach Zjednoczonych. W wieku 28 lat złożyła petycję do biskupa, by móc zostać dziewicą konsekrowaną. 22 sierpnia 2009 roku szła wzdłuż kościoła do ołtarza, ubrana w białą suknię. W tym czasie jej rodzina i przyjaciele stali w kościele, jedni płakali, a inni się uśmiechali. Tego dnia Carmen nie wzięła ślubu z mężczyzną, tylko z Jezusem Chrystusem. Choć jak sama przyznaje na łamach portalu Good Housekeeping, w dzieciństwie marzyła o mężu i dzieciach. Nie jest zakonnicą, nie mieszka w klasztorze, jedyne co ją wyróżnia od osób świeckich to fakt, że żyje w celibacie.

"Zawsze czułam jak Bóg mówił do mnie na modlitwie. Tutaj dodam, że to nie był surowy głos, czy coś w tym rodzaju. Bóg tak do mnie mówił: „Zawsze masz czas dla swoich przyjaciół, ale czy kiedykolwiek pomyślałaś o mnie? Co powiesz na to, abyś dała mi szansę?”. Postanowiłam dać szansę Bogu." - cytuje Carmen portal Good Housekeeping.

Jak sama przyznaje, jej rodzice byli bardzo sceptycznie nastawieni do jej wyboru. Mama pytała o wnuki, a ojciec o to, kto się o nią zatroszczy. W końcu zaakceptowali decyzję córki.

- "Pociągało mnie, aby zostać dziewicą konsekrowaną z powodu pięknych i starożytnych korzeni tego powołania. Na początku istnienia Kościoła kobiety - chrześcijanki składały prywatne śluby, aby w pełni należeć do Chrystusa bez zawierania małżeństwa" - wspomina Carmen w rozmowie z portalem.

Kobieta nawiązuje tym samym do historii męczennic św. Łucji i św. Agaty. Według Carmen, to były pierwsze dziewice konsekrowane. Obie poniosły śmierć męczeńska, za to, że nie chciały wyjść za mąż za obywateli rzymskich ponieważ złożyły Bogu dozgonny ślub czystości.

Dlaczego wybierają taką drogę? Carmen zwykle odpowiada, że nie porzuciła romantycznych relacji z mężczyznami dla idei. "Po prostu zakochałam się w w jednej osobie – Jezusie Chrystusie”. Nie podjęła tej decyzji pochopnie. Miała świadomość, że to zobowiązanie na całe życie

Ślubowały Jezusowi, ale życie prowadzą świeckie. Wykonują poważne zawody

Dziewice konsekrowane są przeciętnymi kobietami. Mają pracę z której się utrzymują. Są lekarzami, prawniczkami, architektkami, księgowymi, nauczycielkami, informatyczkami. Wśród dziewic konsekrowanych jest również profesor psychologii, czy doktor filozofii. Jeszcze do niedawna na ten krok decydowały się kobiety po 40. roku życia. Ten trend się jednak zmienia i coraz częściej dziewicami konsekrowanymi zostają kobiety po 25. roku życia.

Carmen Briceno pracuje w sieci kawiarni Sturbucks, w weekendy zajmuje się robieniem dzienników na notatki dla sklepu Etsy, prowadzonego przez wydawnictwo Sacred Print. Każdy dziennik jest robiony i malowany ręcznie. Zrobienie jednego dziennika zajmuje Carmen półtorej godziny.

Przetarłam szlaki innym dziewicom w Polsce

Pierwszą Polką, która złożyła uroczysty ślub była Zofia Prochownik ze Skawiny, podkrakowskiej miejscowości. Złożyła śluby w wieku 40 lat w 1991 roku. Jest katechetką, napisała również książkę ""Dziewictwo konsekrowane we współczesnej nauce Kościoła katolickiego".

Choć tradycja poświęcania swojego dziewictwa Bogu, wywodzi się ze starożytności, to dziewice konsekrowane były wypierane przez zgromadzenia zakonne. Dopiero w 1971 roku przywrócił je Sobór Watykański II. To właśnie wtedy Kościół wrócił do wyświęcania kobiet, nie będących zakonnicami. Bycie dziewicą konsekrowaną jest procesem nieodwracalnym.

Zofia Prochownik w wywiadach mówi, że przetarła szlaki w Polsce innym kobietom, które postanowiły złożyć śluby. - Nasze zaślubiny Chrystusa są wieczne. Nikt nie może ich zdjąć, nawet papież. Inna sprawa, że współczesny Kościół kwestią dziewic prawie się nie zajmuje. Nikt nie wyjaśnił nam, dziewicom, na przykład, co oznaczają "mistyczne zaślubiny". Opieramy się na pismach Ojców i Doktorów Kościoła - cytuje Zofię Prochownik, Gazeta Wyborcza.

W swojej książce Prochownik pisze: "Chciał, aby one pragnęły wejść w najgłębszą zażyłość z Oblubieńcem, który może napełnić je rozkoszą, aby pozostały Mu wierne i odpowiedziały miłością za miłość. Ludzkimi słowami trudno wyrazić ten stan ducha. Lepiej wyrażają go słowa:" Połóż mię jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość"".

Carmen Briceno otwarcie mówi o tym, że nie wszyscy potrafią zrozumieć jej dar ofiarny. Przyznaje, że mężczyźni z nią flirtują, jednak otwarcie mówi, że jest "zamężna".

- "Często spotykam się z ludźmi, którzy mówią, że człowiek umrze jeśli nie będzie współżył seksualnie. Odpowiadam im, że jeszcze z nikim nie współżyłam i z tego powodu jestem szczęśliwa, żyję pełnią życia i nie umrę bez seksu" - wspomina Carmen w rozmowie z portalem Good Housekeeping.

Dziewice konsekrowane noszą pewien symbol

Kobiety, które ślubują Jezusowi, w trakcie konsekracji otrzymują obrączkę i brewiarz. Wcześniej jednak muszą odpowiedzieć na pytanie: Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?

Dziewice konsekrowane nie mają konkretnego celu do zrealizowania, chodzi przede wszystkim o bycie osobą poświęconą Bogu, ale żyjącą w normalnym świecie, nie w zakonie, tak jak zakonnice, które przyjęły śluby. Same podejmują decyzję, gdzie chcą mieszkać, pracować w jaki sposób żyć. W Polsce jest 428 dziewic konsekrowanych. Zaślubiają Jezusa Chrystusa, składając śluby zobowiązują się do życia w czystości do końca swoich dni.

