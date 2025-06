Sosnowiec Fun Festival 2025 – muzyczne święto, które połączy pokolenia i rozpali miasto!

Zabawa do rana

Line-up, który zachwyca – od legend po wschodzące gwiazdy

Organizatorzy jak co roku zadbali o różnorodność gatunkową i pokoleniową – Sosnowiec Łączy, jak głosi hasło festiwalu, nie jest tylko sloganem, ale misją, która materializuje się na scenie.

W piątek, 6 czerwca, usłyszymy:

Martę Bijan z zespołem – rodowita sosnowiczanka, która coraz śmielej zaznacza swoją obecność na polskiej scenie muzycznej.

EMO – energetyczny zespół gwarantujący mocne brzmienia.

Myslovitz – legenda alternatywnego rocka, powracająca w wielkim stylu.

Gwiazdą wieczoru będzie niezastąpiony T.Love – zespół, którego piosenki zna cała Polska.

W sobotę, 7 czerwca, scenę przejmie młode pokolenie:

DJ Wikar – rozkręci imprezę tanecznymi rytmami.

Bryska – młoda artystka o niebanalnym głosie i nowoczesnym brzmieniu.

Smolasty – jeden z najpopularniejszych wykonawców młodego pokolenia.

Żabson – ikona rapu, który rozgrzeje publiczność do czerwoności.

W niedzielę, 8 czerwca, festiwal zakończy się muzyczną ucztą w klimacie klasyki i rocka:

Sosnowiecka Orkiestra Dęta z Antonim Zimnalem – wyjątkowy projekt, w którym orkiestra wystąpi w formie big bandu, przypominając ponadczasowe utwory.

Oskar Cyms – świeże spojrzenie na pop i rock.

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów – legenda, której nie trzeba przedstawiać.

Finał należeć będzie do ikony polskiego rocka – Lady Pank.

Jak zaznacza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca:

„Na scenie nie zabraknie uznanych i znanych od lat gwiazd polskiej sceny muzycznej, ale publiczności zaprezentują się także gwiazdy młodszego pokolenia. Takie jest zresztą nasze zamierzenie, aby Sosnowiec Fun Festival – tak jak głosi nasze hasło Sosnowiec Łączy – łączył pokolenia. Jednocześnie zależy nam na promocji naszych wykonawców, stąd udział Marty Bijan, która coraz mocniej „rozpycha się” na polskim rynku muzycznym, czy też Antoniego Zimnala”.

Sosnowiec bawi się razem – nie tylko muzyka!

Festiwal to nie tylko koncerty – organizatorzy zadbali o to, aby każdy, niezależnie od wieku, znalazł coś dla siebie. Na terenie ArcelorMittal Parku powstanie festiwalowe miasteczko, które będzie tętniło życiem od rana do wieczora.

Co czeka na uczestników?

Karuzele i dmuchańce dla najmłodszych,

Strefy relaksu i food trucki dla spragnionych odpoczynku i kulinarnych doznań,

Stoisk z gadżetami i rękodziełem dla łowców pamiątek,

A być może nawet... loty balonem nad Górką Środulską, które w ubiegłym roku skradły serca mieszkańców!

- Teraz też będziemy chcieli zaskoczyć mieszkańców Sosnowca - zapowiada Piotr Kłys, prezes Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej.

Sosnowiec zaprasza – zobacz więcej, zostań na dłużej!

Sosnowiec Fun Festival to także świetna okazja, by odkryć uroki miasta. W przerwach między koncertami warto wybrać się na spacer po pobliskim Parku Sieleckim, odwiedzić Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu, czy wspiąć się na Górkę Środulską, z której roztacza się panorama miasta. Nie brak tu także klimatycznych kawiarni, lokalnych restauracji i zielonych zakątków idealnych na relaks.

Wstęp na wszystkie koncerty i do miasteczka festiwalowego jest bezpłatny. Aktualne informacje dotyczące godzin występów i dodatkowych atrakcji można śledzić na stronie miasta: 👉 sosnowiec.pl

