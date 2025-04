Spartan Race Bielsko-Biała 2025: Przekraczaj granice w sercu Beskidów!

Spartan Race to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w świecie biegów przeszkodowych. Choć może się kojarzyć z ekstremalnym wysiłkiem, jest to wyzwanie dostępne dla każdego, kto pragnie sprawdzić swoje możliwości i przeżyć niezapomnianą przygodę. To nie tylko rywalizacja sportowa, ale także filozofia życia, która inspiruje ludzi do przekraczania własnych granic.

Dlaczego warto wystartować w Spartan Race?

Każdy, kto poszukuje nowych wyzwań, może znaleźć w Spartan Race idealną okazję do przetestowania swoich sił. Jest to wydarzenie przeznaczone dla sportowców, amatorów, grup przyjaciół, rodzin oraz firm organizujących wspólną integrację. Najkrótszy dystans Sprint (5 km, 20 przeszkód) stanowi doskonałe wprowadzenie do świata biegów przeszkodowych, pozwalając na bezpieczne i ekscytujące pierwsze doświadczenie.

Bielsko-Biała – malownicza trasa w sercu Beskidów

Bielsko-Biała już w maju gościć będzie śmiałków gotowych zmierzyć się z wymagającymi trasami i przeszkodami w sercu Beskidów. Nieprzypadkowo, bo trasa w tym miejscu uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Położona w malowniczych krajobrazach Beskidu Śląskiego, oferuje niezapomniane widoki, czyste powietrze oraz wymagający teren, który stanowi idealne tło dla biegaczy poszukujących adrenaliny.

Dystanse Spartan Race w Bielsku-Białej

Podczas weekendu Trifecta, który odbędzie się w dniach 3-4 maja 2025 r., uczestnicy mogą wybrać jeden z następujących dystansów:

Sprint – 5 km, 20+ przeszkód, idealny dla początkujących - Trasę w swoim tempie pokonać może każdy, nawet całkowicie niedoświadczony uczestnik.

– 5 km, 20+ przeszkód, idealny dla początkujących - Trasę w swoim tempie pokonać może każdy, nawet całkowicie niedoświadczony uczestnik. Super – 10 km, 25+ przeszkód, większe wyzwanie

– 10 km, 25+ przeszkód, większe wyzwanie Beast – 21 km, 30+ przeszkód, dla doświadczonych zawodników

– 21 km, 30+ przeszkód, dla doświadczonych zawodników Spartan Kids – specjalnie przygotowane biegi dla dzieci w wieku 4-14 lat

– specjalnie przygotowane biegi dla dzieci w wieku 4-14 lat Special Kids - bieg dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, dzieci niepełnosprawnych

Dla najbardziej ambitnych uczestników przewidziana jest możliwość zdobycia Trifecta – unikalnego medalu, który składa się z trzech części, uzyskiwanych po ukończeniu wszystkich trzech dystansów w jeden weekend.

Przeszkody Spartan Race

Każdy bieg Spartan Race to nie tylko wyzwanie biegowe, ale także techniczne i siłowe przeszkody, które wymagają wszechstronnej sprawności fizycznej. W Bielsku-Białej uczestnicy zmierzą się m.in. z:

Rope Climb (wspinanie po linie) – klasyczna przeszkoda, gdzie uczestnicy muszą wspiąć się po linie i dotknąć dzwonka na górze.

– klasyczna przeszkoda, gdzie uczestnicy muszą wspiąć się po linie i dotknąć dzwonka na górze. Barbed Wire Crawl (pełzanie pod drutem kolczastym) – niskie czołganie pod drutem kolczastym, często w błocie.

– niskie czołganie pod drutem kolczastym, często w błocie. Spear Throw (rzut włócznią) – jedna z najbardziej charakterystycznych przeszkód, wymagająca precyzyjnego rzutu włócznią w cel.

– jedna z najbardziej charakterystycznych przeszkód, wymagająca precyzyjnego rzutu włócznią w cel. Atlas Carry (przenoszenie kamiennej kuli) – uczestnicy muszą podnieść ciężką betonową kulę, przenieść ją na określony dystans i wrócić.

– uczestnicy muszą podnieść ciężką betonową kulę, przenieść ją na określony dystans i wrócić. Hercules Hoist (podciąganie ciężaru na linie) – podciąganie ciężkiego worka na linie do wyznaczonej wysokości.

– podciąganie ciężkiego worka na linie do wyznaczonej wysokości. Monkey Bars (drążki do przejścia ręką) – przeszkoda wymagająca siły i sprawności w przechodzeniu po poziomych drążkach.

– przeszkoda wymagająca siły i sprawności w przechodzeniu po poziomych drążkach. Multi-Rig (kombinacja chwytów, lin, kółek i drążków) – przeszkoda techniczna wymagająca świetnej siły chwytu.

– przeszkoda techniczna wymagająca świetnej siły chwytu. Sandbag Carry (przenoszenie worka z piaskiem) – noszenie ciężkiego worka po wyznaczonej trasie, często pod górę.

– noszenie ciężkiego worka po wyznaczonej trasie, często pod górę. Slip Wall (pochylona ściana z liną) – ściana pokryta błotem lub wodą, po której trzeba się wspiąć przy pomocy liny.

– ściana pokryta błotem lub wodą, po której trzeba się wspiąć przy pomocy liny. Dunk Wall (zanurzenie w wodzie pod przeszkodą) – uczestnicy muszą zanurzyć się całkowicie w wodzie i przepłynąć pod przeszkodą.

– uczestnicy muszą zanurzyć się całkowicie w wodzie i przepłynąć pod przeszkodą. Bucket Carry (przenoszenie wiadra z kamieniami) – zadanie polega na noszeniu ciężkiego wiadra wypełnionego kamieniami po określonej trasie.

– zadanie polega na noszeniu ciężkiego wiadra wypełnionego kamieniami po określonej trasie. Over Under Through (przeskakiwanie, przechodzenie pod i przez ściany) – kombinacja trzech przeszkód w jednej: przeskok nad, przejście pod oraz przez otwór w ścianie.

– kombinacja trzech przeszkód w jednej: przeskok nad, przejście pod oraz przez otwór w ścianie. Fire Jump (skok przez ogień) – symboliczne zakończenie wyścigu, gdzie uczestnicy skaczą nad płonącym drewnem przed linią mety.

W 2025 roku wprowadzona zostanie nowa przeszkoda Athena Traverse, a także powróci konieczność wykonywania burpees za nieudany rzut włócznią.

Atrakcje dla uczestników i kibiców

Bielsko-Biała to nie tylko Spartan Race. W mieście czeka mnóstwo atrakcji na długi weekend majowy:

Wydarzenia kulturalne i koncerty

Escape roomy i laserowy paintball

Trasy rowerowe i górskie szlaki

Możliwość lotów szybowcem

Studio Filmów Rysunkowych – miejsce narodzin Reksia i Bolka i Lolka

Zapisy i rejestracja

Zapisy na Spartan Bielsko-Biała 2025 już trwają. Szczegóły oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://pl.spartan.com/pl/race/detail/8701/overview

Zapisy na Spartan Bielsko-Biała 2025

Spartan Race na świecie

Spartan to globalna marka organizująca biegi przeszkodowe w ponad 30 krajach. Wydarzenie to przyciąga zarówno amatorów, jak i profesjonalnych sportowców. Celem Spartan jest nie tylko organizowanie zawodów, ale także inspirowanie ludzi do prowadzenia aktywnego trybu życia i pokonywania własnych ograniczeń, zarówno na trasie, jak i w codziennym życiu.

Spartan po raz pierwszy zawitał do Polski w 2014 roku. Po kilkuletniej przerwie wydarzenie powrócił w 2024 roku, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem. Ubiegłoroczna edycja w Bielsku-Białej udowodniła, że Polacy uwielbiają ekstremalne wyzwania i chętnie stawiają czoła wymagającym trasom w górskim terenie.

