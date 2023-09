Startuje Juromania 2023 - wielkie święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Atrakcji nie zabraknie

Od 15 do 17 września od Częstochowy, aż po Kraków na wszystkich Juromaniaków czekać będzie prawdziwa moc atrakcji. W ciągu trzech dni można doświadczyć tego, co najpiękniejsze i najciekawsze na Jurze. To wszystko za sprawą owocnej współpracy organizatorów: Śląska, Małopolski, Związku Gmin Jurajskich i licznych gospodarzy lokalnych atrakcji.

Swoje podwoje otworzą twierdze na Szlaku Orlich Gniazd: Zamek w Olsztynie, w Siewierzu, Zamek Pilcza w Smoleniu i Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu. Nie zabraknie tam pokazów i rekonstrukcji historycznych, warsztatów edukacyjnych i rękodzieła, jarmarków z lokalnymi produktami, przedstawień, koncertów, fire show, a przede wszystkim zwiedzania w towarzystwie przewodników, a czasami nawet zamkowych duchów… Rąbka zakonnych tajemnic uchylą O. Paulini na Jasnej Górze, Kościele Św. Barbary w Częstochowie i w Klasztorze w Leśniowie. Wszyscy miłośnicy historii zainteresowani walkami powstańczymi z okresu powstania styczniowego koniecznie powinni odwiedzić Lelów, by zobaczyć rekonstrukcję walk pod Mełchowem w 160 rocznicę bitwy. W Złotym Potoku hrabia Krasiński zaprasza w gościnę do swych ogrodów, na koncerty muzyki klasycznej, operetkowej i przyjęcie z degustacją regionalnych potraw. Jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji zwiedzić urokliwych Żarek, będzie ku temu idealna okazja, tym bardziej że niemal na każdym kroku napotka różne atrakcje, również te dla aktywnych – piechurów i rowerzystów. Koziegłowy powinni odwiedzić wszyscy wielbiciele rękodzieła, by wziąć udział w warsztatach, o przy okazji zwiedzić miasto z przewodnikiem. Z kolei w Zawierciu doskonale odnajdą się miłośnicy muzyki folk i ludowych tradycji. Odbędzie się tam jarmark rękodzieła, pokazy kulinarne z degustacjami, przegląd twórczości lokalnych artystów i wielka, tradycyjna biesiada. Zainteresowanych tym co Jura skrywa głęboko pod ziemią zapraszamy do Jaskini Głębokiej, a rządnych mocnych wrażeń na zajęcia linowe z Ratownikami GOPR pod Okiennik Wielki.

W Małopolsce będzie można odwiedzić 6 zamków: Zamek w Bydlinie, Zamek Rabsztyn, Zamek Pieskowa Skała, Zamek Tenczyn w Rudnie, Zamek Korzkiew oraz po raz pierwszy podczas Juromanii - Zamek Lipowiec. Wyjątkowych i utrzymanych w jurajskim klimacie propozycji nie zabraknie w Klasztorze O. Paulinów na krakowskiej Skałce, w Lesie Wolskim podczas pikniku Jurajskiego, Muzeum Hebla i Galerii Barwy Ziemi w Korzkwi, w Dolinie Będkowskie, Jaskini Wierzchowskiej i Nietoperzowej, w Dolinie Prądnika, na Pustyni Błędowskiej i w Olkuszu. Nowością na mapie Juromanii jest Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie, które również przygotowało wiele ciekawych propozycji dla wszystkich Juromaniaków.

Pełnym program oraz wszelkie szczegóły znaleźć można na stronie internetowej: www.juromania.pl

Warto być czujnym i wcześnie zaplanować swój czas, bo na część atrakcji obowiązują zapisy, albo rezerwacje. Wszelkie aktualności publikowane są również na profilach Juromanii na Facebooku i Instagramie – zachęcamy do ich śledzenia.

