Strategiczne projekty dla Śląska

Projekt o znaczeniu strategicznym to nowe pojęcie w słowniku funduszy europejskich. Pojawiło się dopiero w 2021 r., czyli w obecnej, siedmioletniej perspektywie finansowej. Projekt o znaczeniu strategicznym to projekt, który wnosi znaczący wkład w osiąganie celów regionalnego programu woj. śląskiego. Program przygotowano na lata 2021-2027 i zarezerwowano w nim m.in. środki na projekty strategiczne, czyli inwestycje, które są ważne i potrzebne dla regionu.

W woj. śląskim do tej pory zrealizowano lub zaakceptowano do realizacji aż 43 projekty o znaczeniu strategicznym. Takich projektów docelowo ma być 57. Zarezerwowano na nie ok. 3,7 mld zł, czyli ok. 17 proc. budżetu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Dominują projekty z zakresu kultury i turystyki, adaptacji terenów zdegradowanych i tworzenia hubów technologicznych. Znalazły się także projekty dotyczące spraw społecznych – związanych z rynkiem pracy, tworzeniem Centrów Usług Społecznych, wsparciu pieczy zastępczej i adopcji, a także dotyczące talentów i nauk ścisłych. Jak wyglądają w naszym województwie projekty strategiczne? Zobaczmy na przykładach.

1. Edukacja

Jednym z projektów z tej dziedziny jest „Śląskie Obserwatorium Edukacji”. Obserwatorium ma wspierać samorząd wojewódzki w podejmowaniu działań na rzecz usprawnienia i podniesienia poziomu edukacji w regionie. Obserwatorium określi niezbędnych kierunków rozwoju edukacji w regionie, będzie integrować przedsiębiorców i szkoły zawodowe środowisk, tworzyć możliwości wymiany doświadczeń na rzecz edukacji i dostarczać informacji na temat możliwych sposobów i form wspierania edukacji.

W szczególnym zainteresowaniu obserwatorium ma być m.in. edukacja włączająca (zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału), nowoczesne metody nauczania, rozwój kompetencji cyfrowych i badanie nowych i rozwijających się dziedzin, które wymagają specjalistycznej edukacji zawodowej. Wartość projektu to 2,3 mln zł, w tym środki Unii Europejskiej – 2 mln zł.

Innym projektem jest „Zawodowcy 2”, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w regionie poprzez lepsze dopasowanie oferty edukacji zawodowej do zmieniających się warunków rynku pracy. Chodzi m.in. o doradztwo edukacyjno- -zawodowe, kursy / szkolenia oraz staże uczniowskie, kształcenie kadry, bezpośrednie zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia praktycznej nauki zawodu, projektowanie bądź modyfikowanie przez uczelnię wyższą oferty szkół o profilu zawodowym tak, aby nauka stała się atrakcyjniejsza.

2. Sprawy społeczne

Projekt „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” ma na celu przeniesienie usług społecznych – tych z pomocy społecznej oraz świadczonych przez organizacje pozarządowe do Centrów Usług Społecznych. Mają to być usługi kierowane do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do osób z niepełno sprawnościami. Powstaną one na terenie 10 gmin woj. śląskiego: Ruda Śląska, Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Mikołów, Konopiska, Woźniki, Czeladź, Łazy, Radzionków i Kamienica-Polska. Całkowita wartość projektu to ok. 61 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 51 mln zł.

3. Piecza zastępcza i adopcja

Przykładem projektu jest „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej”, który wspiera rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, szczególnie rodzin specjalistycznych, niezawodowych i zawodowych. Dzieci mają otrzymać wszechstronną opiekę specjalistyczną oraz dostęp do nowoczesnych terapii. Projekt obejmuje również warsztaty wzmacniania więzi. Rodzice zaś mogą liczyć na dofinansowanie kursów, Szkoleń studiów podyplomowych i opiekę psychoterapeutów.

4. Patrząc w przyszłość

Jest szereg projektów, które mają za zadanie rozwijać dziecięce talenty oraz zainteresowanie naukami ścisłymi. Przykładem może być „Pierwszy krok w kosmos”, który prowadzi Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

Upowszechnianie pozaszkolnych form edukacji przy wykorzystaniu potencjału Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Celem projektu jest równy dostęp do wysokiej jakości pozaszkolnej oferty edukacyjnej w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla dzieci z zerówek oraz klas I-III. Chodzi o rozbudzenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, umiejętności uczenia się tych przedmiotów przez obserwację świata i bezpośrednie doświadczanie zachodzących w nim zjawisk. Projekt ma także zwiększyć motywację dzieci do podejmowania kształcenia w przedmiotach ścisłych na dalszych etapach nauki. Projekt ma także upowszechnić korzyści z włączania w proces edukacji zajęć pozaszkolnych oraz opracowanie i wdrożenie wysokospecjalistycznej ścieżki edukacyjnej.

Oferta zajęć dla dzieci w Planetarium obejmuje uczestnictwo m.in w: seansie edukacyjnym, symulacji lotu w Kosmos, warsztatach: kosmiczne jedzenie, trening astrologiczny.

TU PYTAJ O WIĘCEJ INFORMACJI

Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych w woj. śląskim możesz pytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Katowicach, Rybniku i Częstochowie.

Adresy, telefony i godziny otwarcia punktów znajdziesz na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

CZYM JEST EUROPEJSKA POLITYKA SPÓJNOŚCI?

Dotyczy ona wyrównania szans i poziomu życia pomiędzy państwami członkowskim w Unii Europejskiej, a nawet samymi regionami. Chodzi np. o to, by w Polsce czy Portugalii żyło się tak samo wygodnie, jak w Niemczech, a na Dolnym Śląsku jak na Śląsku i odwrotnie.