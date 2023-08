Tak chcą przyciągnąć klientów do restauracji. Nietypowa oferta

Nietypowy sposób walki z inflacją. Tak restauracje chcą przyciągnąć klientów

Inflacja w lipcu 2023 r. wyniosła 10,8%. To o wiele mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Drożyzna jaka panuje w niektórych lokalach sprawia, że Polacy coraz rzadziej chodzą do restauracji. Potencjalni goście mając na uwadze ogromne rachunki zmieniają swoje przyzwyczajenia. I tak zamiast wyjścia do lokalu - zapraszają znajomych do domu, na działkę czy przydomowy taras. Sami właściciele restauracji nie zdają sobie sprawy, że nieustannie podnosząc ceny zaciskają sobie pętlę na szyi. Coraz wyższe ceny, choć niekiedy konieczne ze względu na rosnące koszty utrzymania, oznaczają coraz mniej gości w restauracjach.

Pojawił się jednak nietypowy sposób na walkę z wszechobecną drożyzną. Zarząd restauracji działających pod nazwą "Czarci Młyn" postanowił wyjść z inicjatywą pt. "Strategia Rozsądnych Cen". W restauracjach ceny za drugie danie kszatałtują się w przedziale od 30 do 40 zł z dodatkami. Łatwo można obliczyć, że cena kolacji w restauracjach "Czarci Młyn" nie przekroczy 90 zł z napojami za dwie osoby.

Podobną filozofię zastosowano w przypadku imprez okolicznościowych. Można je zorganizować już od 90 zł za osobę. Co ciekawe, restauracje "Czarci Młyn" akceptują własny alkohol na imprezach i nie pobierają dodatkowej opłaty tzw. "korkowego". Podczas przyjęć okolicznościowych można także zamówić napoje w cenach sklepowych, bez marży restauracyjnej. To ogromna ulga dla klientów, którzy chcą zorganizować tu imprezy okolicznościowe.

Restauracje oferują także pokoje gościnne w promocyjnych cenach - tylko 50 zł od osoby. Goście mają do dyspozycji pokoje 2 i 3-osobowe o wysokim standardzie.

Restauracje "Czarci Młyn". 22 lata na gastronomicznej mapie Zagłębia

Restauracje "Czarci Młyn" przez ponad 20 lat wypracowały stałych gości i markę, która kojarzy się przede wszystkim z dobrym jedzeniem. To przygoda dla podniebienia, jakiej na próżno można szukać w konkurencyjnych restauracjach. Co wyróżnia "Czarci Młyn"?

imprezy nad wodą,

restauracyjne wędzarnie, z których serwowane są, jeszcze ciepłe, wędliny prosto na stół

piece opalane drewnem, w których przyrządzane są słynne pieczone mięsa

piec TANDOOR, z którego serwowane są pyszne i pełne ognia armeńskie szaszłyki oraz wiele innych atrakcji gastronomicznych

Zachęcony? Nie rezygnuj z niedzielnego, rodzinnego obiadu czy wykwintnego, a taniego ugoszczenia przyjaciół i dobrej zabawy do białego rana. Restauracje "Czarci Młyn" zapraszają!

Artykuł Sponsorowany