To idealne miejsce dla Twojego dziecka! W Przedszkolu Korczaka maluchy nie tylko się bawią

Przedszkole powstało z myślą o zapracowanych rodzicach, oferując ich pociechom elastyczne godziny opieki od godz. 6:30 do 17:30. Rodzice mają zagwarantowany spokój i pewność, że ich dzieci są w dobrych rękach. "Dzięki naszym elastycznym godzinom opieki możesz bez obaw realizować swoje zawodowe obowiązki, wiedząc, że Twoje dziecko spędza czas w bezpiecznym i stymulującym środowisku" - zapewniają przedstawiciele Przedszkola Korczaka.

Podczas pobytu w placówce, maluchy nie będą narzekać na brak zajęć, na które nie będzie się składać wyłącznie zabawa, lecz inne aktywności, które pozwolą rozwijać ich talenty i umiejętności. To m.in. codzienne 30-minutowe zajęcia z języka angielskiego, które wprowadzą dziecko w świat międzynarodowej komunikacji. Istnieje również możliwość nauki drugiego języka podczas zajęć z native speakerem, co dodatkowo wzmacnia umiejętności językowe maluchów.

Przedszkole Korczaka oferuje również zajęcia na basenie, gdzie dzieci uczą się pływać i rozwijają swoją sprawność fizyczną. Zajęcia dogoterapii wspierają rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Rytmika i sensoryka pomagają w rozwijaniu koordynacji ruchowej i percepcji zmysłowej. Natomiast aktywności kulinarne, ruchowe i artystyczne rozbudzają u maluchów kreatywność i twórcze myślenie.

Zajęcia w Przedszkolu Korczaka wspierane są przez profesjonalnych specjalistów w różnych dziedzinach: logopedii, fizjoterapii i psychologii, którzy są gotowi do wsparcia i pomocy na każdym etapie rozwoju dziecka. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, każde dziecko otrzymuje indywidualne wsparcie, które pomaga mu osiągnąć pełnię swoich możliwości.

Bez wątpienia atutem Przedszkola Korczaka jest rodzinna atmosfera. To idealne warunki do rozwoju kompetencji, które są podstawą do samodzielności i sukcesów w przyszłości. "Pracujemy w kameralnych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnia mu komfortowe warunki do nauki i zabawy" - tłumaczą przedstawiciele placówki.

Przedszkole wyróżnia się korczakowskim modelem edukacyjnym, opartym na szacunku, tolerancji i empatii. Placówka inspiruje się ideami Janusza Korczaka, który uważał, że każde dziecko ma prawo do bycia sobą, do popełniania błędów i do odkrywania swoich talentów w swoim tempie.

Korczakowski model edukacji polega na:

Szacunku do dziecka: Traktujemy każde dziecko jako pełnoprawną osobę, z jego własnymi prawami i potrzebami.

Tolerancji: Uczymy dzieci akceptacji i zrozumienia dla różnorodności, zarówno wśród rówieśników, jak i w szerszym kontekście społecznym.

Empatii: Wspieramy rozwój emocjonalny, ucząc dzieci współczucia, zrozumienia i pomocy innym.

"Naszym celem jest budowanie i wzmacnianie w dzieciach wysokiego poczucia własnej wartości, które będzie silnym fundamentem w ich kolejnych etapach edukacji i życia społecznego" - informują przedstawiciele Przedszkola Korczaka.

Przedszkole Korczaka jest częścią grupy edukacyjnej, co sprawia, że dzieci mogą kontynuować swoją edukację w tym duchu na dalszych etapach. Dzięki temu mają możliwość stałego rozwoju w środowisku, które promuje wartości szacunku, tolerancji i empatii, co umożliwia im osiąganie sukcesów w przyszłości. W Przedszkolu Korczaka w Katowicach każde dziecko jest wyjątkowe i ma szansę rozwijać się w swoim tempie. To miejsce, w którym dziecko będzie szczęśliwe, bezpieczne i gotowe na nowe wyzwania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej katowice.przedszkolekorczaka.pl oraz na profilu przedszkola na Facebooku.

Przedszkole Korczaka
ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice

Przedszkole Korczaka

ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice

