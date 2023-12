Trwa Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy „Idą Święta”!

Podczas oficjalnego otwarcia Jarmarku nie zabrakło świątecznych animacji oraz spotkania z Mikołajem i jego pomocnikami. Na scenie zaprezentowali się najmłodsi zabrzanie, którzy mieli możliwość pokazania swoich talentów szerszej publiczności.

Stoiska handlowe otwarte są tu od poniedziałku do niedzieli, przy czym od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-18.00, od piątku do soboty w godz. 10.00-19.00, a w niedziele w godz. 13.00-19.00. W świątecznych domkach znajdziemy wystawców oferujących m.in. rękodzieło artystyczne, ozdoby świąteczne, bożonarodzeniowe smakołyki, grzańce, pierniki, swojskie ciasta i specjały kuchni regionalnej.

Organizatorzy Zabrzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego „Idą Święta” zapraszają m.in. na Koncert Świąteczny z Radiem Silesia, który odbędzie się 16 grudnia o godz. 17.00. Tego dnia w Zabrzu wystąpi też Zespół Ziemia Suska (godz. 18.15). Natomiast 20 grudnia odbędzie się impreza pn. Parada Renifera Rudolfa, która rozpocznie się o godzinie 14.00. Tego dnia będą również rozdawane żywe choinki.

Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy „Idą Święta” odbywa się tradycyjnie na placu Wolności. Potrwa do 21 grudnia. W trakcie Jarmarku można kupić najróżniejsze bożonarodzeniowe smakołyki, świąteczne wypieki, ozdoby, prezenty, czy wyroby rękodzieła artystycznego. Wśród pachnących lasem choinek, aromatu grzanego wina i czekoladowych pierników na mieszkańców Zabrza i gości spoza naszego miasta czeka moc świątecznych niespodzianek i atrakcji. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje na stronie: www.mok.art.pl

"To z pewnością jedno z najbardziej ciepłych i klimatycznych wydarzeń w naszym mieście. Impreza z bogatą, wieloletnią tradycją, skierowana do szerokiej publiczności. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczestników. Nie inaczej będzie i w tym roku, ponieważ zadbaliśmy o to, by wśród jarmarkowych atrakcji każdy znalazł coś dla siebie. Serdecznie Zapraszam do Zabrza zarówno na jarmark bożonarodzeniowy, jak i do Parku Miliona Świateł, który niewątpliwie jest jedną z bardziej urokliwych zimowych atrakcji, jakie proponujemy zarówno mieszkańcom, jak i turystom" - mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

