VIVE Profit wkracza do Rudy Śląskiej – od 5 września zakupy na wagę i wyjątkowe promocje

2025-09-03 14:32 Materiał sponsorowany

5 września o godzinie 9:00 VIVE Profit otwiera swój kolejny sklep – tym razem w Rudzie Śląskiej, przy ul. Obrońców Westerplatte 36. To jedyny punkt tej sieci w Polsce, gdzie klienci będą mogli kupować ubrania również na wagę. W przestrzeni o powierzchni niemal 700 m² znajdzie się bogaty wybór odzieży, butów i dodatków.

Otwarcie z promocjami

Na start przygotowano specjalne oferty:

  • w dniach 5–6 września bluzki, sukienki i spódnice dostępne będą w cenie 39,99 zł/kg,
  • od 5 września przez cały tydzień potrwa akcja „Zrób zakupy i zgarnij bon na kolejne”.

Nowy punkt przyciąga nie tylko oryginalnym formatem, ale także imponującą przestrzenią – blisko 700 m² powierzchni handlowej, na której znajdą się tysiące sztuk odzieży, par butów i dodatków. Klienci będą mogli wybierać spośród odzieży na wagę oraz rzeczy wycenionych – w tym butów i torebek – informuje Anna Piekarz, Menedżer Regionalna sklepu w Rudzie Śląskiej. I dodaje: - Szykujemy asortyment damski, męski i dziecięcy. Rzeczy, które sprzedajemy są w świetnym stanie, niektóre - nowe z metką. Zapraszamy wszystkich miłośników second handów i perełek vintage.

Nowa dostawa w każdy czwartek

Oferta sklepu będzie dynamicznie się zmieniać. Każdy czwartek to świeża dostawa towaru, a środa – dzień wyprzedaży. Sklep w Rudzie Śląskiej będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00–20:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00.

Śląsk w centrum uwagi

Śląsk to dla nas bardzo ważny region. Prowadzimy tutaj już 16 sklepów, mamy mnóstwo fanów i miłośników zakupów w VIVE Profit. Widzimy ogromny potencjał w tych lokalizacjach. Dlatego właśnie w Rudzie Śląskiej zdecydowaliśmy się otworzyć sklep w nowej odsłonie. Dzięki połączeniu sprzedaży odzieży na wagę i produktów wycenionych dajemy klientom jeszcze większy wybór. Wybór asortymentu, ale też formatu kupowania – podkreśla Piotr Malinowski, Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialny za sieć sklepów VIVE Profit.

Otwarcie z udziałem influencerki

Podczas wydarzenia obecna będzie także Martyna, znana na Instagramie jako @prima_.sort. – Jako naczelna lumpiara, nie mogę sobie odpuścić otwarcia nowego sklepu VIVE Profit w Rudzie Śląskiej. Tym bardziej, że pod koniec sierpnia na otwarciu ich nowego sklepu w Krakowie przy ulicy Bratysławskiej 2, znalazłam mnóstwo perełek. Garniturowe spodnie Ganni, skórzane buty Marc’o Polo, mnóstwo rzeczy z Massimo Dutti, Ralpha Laurena, a nawet jedwabną, vintage bluzkę! W Krakowie nie zabrakło też rzeczy na jesień. Przede wszystkim całe morze skórzanych kurtek za kilka dyszek - więc liczę, że w Rudzie znajdę ich jeszcze więcej, w równie dobrych cenach. Mam nadzieję, że znajdę też fajne torebki ze skóry lub zamszu. Zapraszam 5 września, Obrońców Westerplatte 36. Do zobaczenia! – mówi Martyna.

VIVE Profit

VIVE Profit — miejsce, w którym moda dostaje szansę na drugie życie, a Ty możesz tworzyć swój styl w duchu ekologii i odpowiedzialności.

To ponad 80 sklepów second hand w całej Polsce oraz nowoczesna platforma online viveprofit.pl, gdzie masz dostęp do tysięcy unikatowych ubrań w atrakcyjnych cenach. W VIVE Profit czekają na kolejne życie: odzież damska, męska, dziecięca, akcesoria, tekstylia domowe i produkty premium — wszystko starannie selekcjonowane, często z metkami znanych marek.

Co siedem dni w każdym sklepie jest nowa dostawa asortymentu, a każdego dnia na klientów czekają promocje i rabaty.

Lista sklepów dostępna jest tutaj: KLIKNIJ I SPRAWDŹ.

