W Katowicach startuje przebudowa kolejnego wiaduktu. Będą zmiany w harmonogramie prac na obiektach

W Katowicach przebudowujemy m.in. stacje kolejowe Katowice Ligota oraz Katowice Zawodzie. Budujemy nowe perony oraz przejścia podziemne. Kontynuujemy prace na stacji Katowice oraz w jej bliskim sąsiedztwie. Od strony Brynowa i Załęża powstaje zupełnie nowy układ torowy z ośmioma wiaduktami kolejowymi – cztery tory poprowadzone zostaną po obiektach, a cztery dołem. Widać już konstrukcję dwóch z nich. Nowe wiadukty będą miały od 30 do prawie 90 metrów i posłużą do obsługi tras w kierunku zachodnim (Gliwice, Opole, Wrocław) oraz południowym (Tychy, Bielsko Biała i do granicy kraju).

16 czerwca rozpoczniemy przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Dobrego Urobku. Obiekt znajdujący się w bliskim sąsiedztwie istniejącego przystanku Katowice Brynów zostanie wyłączony z ruchu drogowego i pieszego. Możliwy będzie dojazd do pobliskich posesji. Dla pieszych w celu zminimalizowania utrudnień uruchomiony zostanie bezpłatny bus, który umożliwi sprawne przemieszczanie się z jednej strony linii kolejowej na drugą. Prace w tym miejscu potrwają 15 miesięcy.

Zmiana organizacji ruchu – przebudowa wiaduktu ul. Dobrego Urobku

Widoczne są postępy prac na przebudowywanych już wiaduktach. Na ul. Załęskiej montujemy nową konstrukcję obiektu. Rozpoczęliśmy także prace związane z budową nasypu kolejowego, które wymagały wstrzymania ruchu pieszego w tym miejscu. Od 17 czerwca piesi będą mogli korzystać z bezpiecznego przejścia przez plac budowy. Przebudowa tego obiektu oraz przy ul. Przodowników zakończy się już w sierpniu. Do końca roku potrwają prace na wiadukcie kolejowym przy ul. Granicznej oraz wiadukcie drogowym w ciągu ul. Bagiennej.

Od początku 2026 roku nastąpi korekta w harmonogramie prowadzonych prac na obiektach. To efekt zmiany technologii przebudowy obiektów nad ul. Mikołowską i Św. Jana. Pozwoli to na utrzymanie ruchu tramwajowego przez cały okres inwestycji, choć początkowo zakładano wyłączenie tramwajów na czas realizacji prac. Zmiana technologii umożliwi też szybsze uruchomienie przejezdności dwóch pasów na ul. Mikołowskiej. W związku z tym prace na wiadukcie przy ul. Św. Jana rozpoczniemy wcześniej, ale przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu tramwajowego oraz samochodowego po jednym pasie w każdą stronę.

Wizualizacja – wiadukt na ul. Św. Jana po przebudowie

Zmiana kolejności zamknięć wiaduktów w Katowicach jest efektem oceny i analizy realizowanych prac, które wykonujemy na każdym etapie inwestycji. Nowa technologia pozwoli na prowadzenie prac przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu drogowego na ul. Św. Jana i Mikołowskiej. Dzięki temu każda ze stron – PLK S.A. i Miasto Katowice – będą mogły realizować swoje zadania inwestycyjne wg własnych założeń czasowych i bez większego wpływu na ruch drogowy w mieście niż obecnie. Nowy harmonogram zakłada kontynuację zamknięcia ul. Mikołowskiej dla ruchu samochodowego z utrzymanym ruchem pieszym do końca 2025 r. Na początku 2026 r. przejazd pod przebudowywanym obiektem będzie możliwy po dwóch pasach. Jednocześnie rozpoczniemy prace na wiadukcie nad ul. Św. Jana przy utrzymaniu ruchu pieszego, tramwajowego po obu torach oraz samochodowego po jednym pasie ruchu w każdą stronę.

Po zakończeniu przebudowy obiektu nad ul. Graniczną i udostępnieniu drogi do ruchu roboty będą prowadzone na wiaduktach nad ul. Francuską i ul. Damrota z utrzymaniem dwóch z czterech pasów przejezdności (od stycznia 2026 roku). Możliwe będą okresowe zamknięcia nocne lub weekendowe, ale tylko pod jednym z wiaduktów.

Na dalszym etapie realizacji prac wykonamy roboty na obiekcie drogowym na ul. Ligockiej. Działania rozpoczną się, dopiero gdy udostępnimy wszystkie przebudowywane obecnie wiadukty w dzielnicy Ligota. Będą realizowane przy utrzymaniu ruchu pieszego i samochodowego po jednym pasie w każdą stronę. Podobnie wykonamy przebudowę wiaduktu przy ul. Murckowskiej. Piesi i rowerzyści będą mieli do dyspozycji chodniki, a samochody – po dwa pasy na każdej jezdni.

Z myślą o mieszkańcach i podróżnych – także w ramach zawartego porozumienia – wybudujemy tunel pod peronem nr 1, który połączy stację Katowice z ul. Mikołowską. Nowy obiekt zostanie dostosowany do obsługi wszystkich użytkowników. Budowę zrealizują kolejarze, a po jej zakończeniu tunel przejdzie w zarządzanie miejskie. Po stronie miasta będzie realizacja kładki dla pieszych, która stanie się łącznikiem między węzłem przesiadkowym i międzynarodowym dworcem autobusowym przy ul. Sądowej a ul. Mikołowską i dalej, stacją kolejową. Efektem wspólnych działań będzie możliwość bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się pasażerów z transportu kolejowego na autobusowy i odwrotnie.

Zintegrowana komunikacja w centrum Katowic

Dużo dzieje się także na pozostałych odcinkach modernizowanej linii kolejowej E 65. Na szlaku Będzin – Katowice Szopienice Południowe powstaje nowy przystanek Sosnowiec Środula wraz z przejściem podziemnym oraz dodatkowy peron na stacji Sosnowiec Główny. Postępują prace na obiektach inżynieryjnych – m.in. na wiaduktach kolejowych nad ul. Żeromskiego, Piłsudskiego oraz Nowopogońską.

Na szlaku Zabrzeg – Zebrzydowice budujemy nowy wiadukt drogowy w sąsiedztwie stacji kolejowej Chybie oraz nowy most kolejowy w Zebrzydowicach. Postępuje także modernizacja stacji Zebrzydowice. Między Tychami a Goczałkowicami podróżni korzystają już z nowych peronów na przystankach Goczałkowice oraz Piasek, a obecnie budujemy sąsiednie obiekty przy drugim torze. W Pszczynie przebudowujemy stację kolejową, most nad Pszczynką, a także budujemy nowy wiadukt kolejowy w ciągu ulic Dworcowej i Męczenników Oświęcimskich.

15 czerwca nastąpi korekta rozkładu jazdy. Wszystkie zmiany dostępne są w gablotach informacyjnych na stacjach i przystankach, a także na Portalu Pasażera i na stronach internetowych przewoźników. Prosimy podróżnych, by przed podróżą sprawdzali rozkłady jazdy.

Zmiany w kursowaniu pociągów

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinkach Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – most Wisła (Goczałkowice) oraz Zabrzeg – Zebrzydowice jest dofinansowana przez Unię Europejską z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Publikacja finansowana w ramach projektów: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: Linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”, „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: Linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (Granica Państwa)” dofinansowanych przez Unię Europejską z Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.