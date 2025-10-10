W nocy z 9 na 10 października na autostradzie A4 w Katowicach doszło do tragicznego wypadku.

Kierowca bmw jadąc w kierunku Krakowa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne.

W wyniku wypadku kierowca bmw zginął na miejscu.

W nocy z czwartku na piątek (9/10 października) służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na autostradzie A4 w Katowicach, na wysokości ulicy Kochłowickiej. Gdy pierwsze zastępy straży pożarnej i policji dotarły na miejsce, ich oczom ukazał się makabryczny widok. Na pasie ruchu stał kompletnie zniszczony samochód marki BMW, a wokół niego porozrzucane były fragmenty karoserii. Niestety, szybko okazało się, że w środku znajduje się kierowca, który nie dawał żadnych oznak życia. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem osobowym marki BMW z nieznanych na ten moment przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i z potężną siłą uderzył w bariery energochłonne. Dokładne okoliczności i przyczyny tej tragedii są obecnie przedmiotem szczegółowego śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze przez kilka godzin zabezpieczali ślady, a ruch w miejscu wypadku był poważnie utrudniony. Konieczne było wprowadzenie objazdów.

Bezpośrednio po wypadku Komenda Miejska Policji w Katowicach opublikowała w mediach społecznościowych specjalny komunikat, tzw. „czarny alert drogowy”. To działanie, które ma na celu nie tylko poinformowanie o utrudnieniach, ale przede wszystkim wstrząśnięcie sumieniami innych uczestników ruchu drogowego. Jak podkreślają policjanci, takie alerty mają ostrzegać i dobitnie przypominać, że chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy brawura za kierownicą mogą w jednej chwili zakończyć się tragedią.

