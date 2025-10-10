W środku nocy rozbił bmw o bariery. Kierowca nie żyje. Policja ogłosiła czarny alert

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-10 8:58

Noc z czwartku na piątek (9/10 października) przyniosła dramatyczne sceny na autostradzie A4 w Katowicach. Na jezdni w kierunku Krakowa doszło do przerażającego wypadku, w którym życie stracił kierowca samochodu bmw. Stracił on panowanie nad autem i doprowadził do kraksy z barierami energochłonnymi. Siła uderzenia była tak duża, że z pojazdu została jedynie sterta pogiętej blachy.

  • W nocy z 9 na 10 października na autostradzie A4 w Katowicach doszło do tragicznego wypadku.
  • Kierowca bmw jadąc w kierunku Krakowa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne.
  • W wyniku wypadku kierowca bmw zginął na miejscu.

Makabryczny wypadek na A4 w Katowicach. Kierowca BMW zginął po uderzeniu w bariery

W nocy z czwartku na piątek (9/10 października) służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na autostradzie A4 w Katowicach, na wysokości ulicy Kochłowickiej. Gdy pierwsze zastępy straży pożarnej i policji dotarły na miejsce, ich oczom ukazał się makabryczny widok. Na pasie ruchu stał kompletnie zniszczony samochód marki BMW, a wokół niego porozrzucane były fragmenty karoserii. Niestety, szybko okazało się, że w środku znajduje się kierowca, który nie dawał żadnych oznak życia. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem osobowym marki BMW z nieznanych na ten moment przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i z potężną siłą uderzył w bariery energochłonne. Dokładne okoliczności i przyczyny tej tragedii są obecnie przedmiotem szczegółowego śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze przez kilka godzin zabezpieczali ślady, a ruch w miejscu wypadku był poważnie utrudniony. Konieczne było wprowadzenie objazdów.

Polecany artykuł:

Nie żyje 31-letnia kobieta. Policja zatrzymała jej partnera. Horror w Raciborzu

Policja ogłosiła czarny alert. To ważny sygnał dla wszystkich kierowców

Bezpośrednio po wypadku Komenda Miejska Policji w Katowicach opublikowała w mediach społecznościowych specjalny komunikat, tzw. „czarny alert drogowy”. To działanie, które ma na celu nie tylko poinformowanie o utrudnieniach, ale przede wszystkim wstrząśnięcie sumieniami innych uczestników ruchu drogowego. Jak podkreślają policjanci, takie alerty mają ostrzegać i dobitnie przypominać, że chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy brawura za kierownicą mogą w jednej chwili zakończyć się tragedią.

W środku nocy rozbił bmw o bariery. Kierowca nie żyje
3 zdjęcia
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Chciał zabić żonę w Suchowoli
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK ŚMIERTELNY
ŚLĄSKA POLICJA
NIE ŻYJE KIEROWCA