Wielka inwestycja kolejowa w województwie śląskim. W Katowicach kolejne wiadukty w przebudowie

Trwa polowanie na nutrie w Rybniku. Wolontariusze wyłapują zwierzęta by je ocelić

Śledczy sprawdzą, co było przyczyną śmierci ciężarnej kobiety z Chorzowa

To było jak obława

i Autor: materiały prasowe

Utrzymanie ruchu kolejowego oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości sprawnego przemieszczanie się po mieście – to kluczowe aspekty, jakie są brane pod uwagę przy planowaniu kolejnych etapów prac realizowanych w Katowicach. Zachowanie ruchu kolejowego jest ważne nie tylko dla katowiczan, ale i mieszkańców całej aglomeracji. Dzięki fazowaniu robót możliwe jest udostępnianie pieszym dostępu do bezpiecznych przejść.

Aktualnie wykonawca większość prac na wiaduktach realizuje w godzinach nocnych. W ciągu dnia prowadzone są demontaże sieci trakcyjnej oraz torów.

i Autor: materiały prasowe Prace nocne na wiadukcie drogowym przy ul. Bagiennej w Katowicach Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-FxA1-mEHy-7hYW_prace-nocne-na-wiadukcie-drogowym-przy-ul-bagiennej-w-katowicach.jpg

Cztery wiadukty w przebudowie, wkrótce kolejne dwa

9 września ruszyła przebudowa wiaduktu drogowego na ul. Bagiennej. Prace rozpoczęliśmy od frezowania asfaltu, demontażu barierek, ogrodzeń, krawężników, chodników, a także słupów oświetleniowych. Aktualnie w godzinach nocnych realizujemy prace związane z zabijaniem ścianek szczelnych oraz rozbiórką pierwszej części wiaduktu. Trwa także przebudowa instalacji podziemnych. W ramach przebudowy wiaduktu na ul. Granicznej usunęliśmy nawierzchnię drogową, wzmacniamy nasyp kolejowy oraz prowadzimy przebudowę wodociągów. Plan prac na najbliższe dni zakłada m.in. zabijanie ścianek szczelnych, rozbiórkę podpór istniejącego wiaduktu, demontaż ustroju nośnego oraz przebudowę kolizji kablowych. Będziemy także kontynuować roboty związane z przebudową wodociągu. Zdemontowaliśmy już nawierzchnię drogową pod wiaduktem na ul. Kłodnickiej. Od 9 października piesi mogą przez ok. 30 dni przechodzić pod obiektem. Wkrótce rozpoczniemy demontaż konstrukcji. 7 października z ruchu drogowego wyłączony został jeden z ważniejszych obiektów inżynieryjnych w mieście – wiadukt kolejowy nad ul. Mikołowską. Z myślą o mieszkańcach, ruch pieszy pod obiektem będzie utrzymany przez ok. 30 dni – powstała wyznaczona i zabezpieczona droga pod wiaduktem. Po tym czasie rozpoczniemy demontaż przęsła obiektu, a piesi będą mogli korzystać m.in. z przejścia podziemnego na stacji Katowice. Dla ruchu kołowego wyznaczone zostały objazdy pod ul. Św. Jana oraz ul. Francuską. W tym roku rozpoczniemy prze­budowę jeszcze dwóch wiaduk­tów – przy ul. Przodowników oraz ul. Załęskiej.

i Autor: materiały prasowe Schemat wiaduktów wyłączonych z ruchu oraz najbliższych przejezdnych Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-dDyh-XFaa-ytau_schemat-wiaduktow-wylaczonych-z-ruchu-oraz-najblizszych-przejezdnych.jpg

Co poza wiaduktami?

W ramach inwestycji realizowanej w Katowicach podróżni zyskają cztery nowe przystanki kolejowe – Katowice Morawa, Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia oraz Katowice Kokociniec. Zmodernizowane zostaną przystanki Katowice Brynów i Katowice Szopienice Południowie, a także stacje Katowice Ligota, Katowice Zawodzie oraz Katowice, na której z początkiem października wyłączony z ruchu został pierwszy z przebudowywanych peronów. Wszystkie przystanki i stacje przystosowane zostaną do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

i Autor: materiały prasowe Wizualizacja nowego przystanku kolejowego Katowice Uniwersytet Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-7nTc-WsB2-bBpp_wizualizacja-nowego-przystanku-kolejowego-katowice-uniwersytet.jpg

Prace realizowane w stolicy województwa są częścią jednej z największych inwestycji kolejowych w historii województwa śląskiego. W ramach projektu wartego 7 mld złotych prowadzimy zaawansowane roboty na odcinkach Będzin – Katowice, Tychy – most Wisła oraz Zabrzeg – Zebrzydowice. Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”, a jej realizacja potrwa cztery lata.

Prace na pozostałych odcinkach

Równocześnie w ramach wielkiej inwestycji kolejowej w województwie śląskim kontynuowane są prace na pozostałych odcinkach. Między Będzinem a Katowicami powstaje nowy przystanek kolejowy Sosnowiec Środula wraz z przejściem podziemnym. Niemal gotowa jest już nawierzchnia pierwszego peronu. Na stacji Sosnowiec Główny wykonawca przygotował teren pod budowę dodatkowego, trzeciego peronu, z którego podróżni skorzystają w I kwartale 2026r. Kontynuowane są także prace związane z przebudową przejścia podziemnego. Na ul. Nowopogońskiej postępuje przebudowa wiaduktu kolejowego. Obiekt usprawni ruch w mieście. Na końcowym fragmencie tego odcinka, przy ul. Wiosny Ludów w Katowicach, powstaje nowy wiadukt kolejowy. Obiekt zyskał już nową konstrukcję oraz przyczółki. Na nasypach układane są nowe tory. Widać już słupy sieci trakcyjnej. Na placu budowy zgromadzony jest ciężki sprzęt. Po zakończeniu prac po obiekcie będą jeździć długie i ciężkie składy towarowe, a pod obiektem będzie kursować więcej pociągów pasażerskich dzięki dobudowie drugiej pary torów i oddzieleniu ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego.

i Autor: materiały prasowe Wizualizacja nowego przystanku kolejowego Sosnowiec Środula Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-LEM2-DJXe-cXqe_wizualizacja-nowego-przystanku-kolejowego-sosnowiec-srodula.jpg

Na trasie Tychy – most Wisła (Goczałkowice) podróżni korzystają już z pierwszego przebudowanego peronu na przystanku kolejowym Goczałkowice. Jeszcze w tym tygodniu oddany do użytku zostanie także pierwszy peron na przystanku kolejowym Piasek. Prawdopodobnie w listopadzie zakończy się przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych w Pszczynie na ul. Bieruńskiej, w Goczałkowicach na ul. Szkolnej oraz w Piasku na ul. Dworcowej. Ponadto w Pszczynie na ul. Hallera powstanie nowe, bezpieczne przejście podziemne. Obiekt będzie dostosowany do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Tunel powstaje w miejscu przejazdu kolejowo-drogowego. Obecnie zakończyła się budowa konstrukcji pod pierwszym torem. W listopadzie rozpocznie się budowa pod pozostałymi dwoma torami.

i Autor: materiały prasowe Wizualizacja przejścia podziemnego na ul. Hallera w Pszczynie Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-4QHN-u3BN-77yU_wizualizacja-przejscia-podziemnego-na-ul-hallera-w-pszczynie.jpg

Na ostatnim odcinku – od Zabrzegu do Zebrzydowic – prowadzone są prace torowe m.in. na stacjach Chybie, Zebrzydowice oraz przystanku kolejowym Pruchna. Dodatkowo na stacji Zebrzydowice realizowane są prace dotyczące sterowania ruchem kolejowym, w tym wymiana napędów z mechanicznych na elektryczne, dobudowa przebiegów w kierunku Petrovic w Czechach. Prace te realizowane będą do 26 października. Tego dnia na stacji uruchomione zostaną perony tymczasowe i rozpocznie się przebudowa obecnie istniejących.Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”, a jej realizacja potrwa cztery lata.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Materiał Sponsorowany