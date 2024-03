Będzie nowy szef polskiego episkopatu. Ojciec Rydzyk wskazał swojego faworyta?

W nadchodzącym tygodniu biskupi spotkają się na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Zebranie odbędzie się w dniach 13-14 marca, a najważniejszym punktem obrad jest wybór nowego przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego KEP. Od 10 lat te funkcje piastują odpowiednio: metropolita poznański abp Stanisław Gądecki oraz metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Obaj hierarchowie w tym roku osiągną wiek emerytalny. Polscy biskupi będą więc musieli wskazać nowe osoby, które staną na czele episkopatu. Co ważne, ten wybór nie jest zależny od papieża. Krajowe episkopaty samodzielnie wybierają swoje władze, bez ingerencji Rzymu.

Kto zastąpi abp Gądeckiego i abp Jędraszewskiego? Giełda nazwisk już ruszyła. W gronie potencjalnych następców wymienia się hierarchów z województwa śląskiego: metropolitę katowickiego Adriana Galbasa, biskupa opolskiego Andrzeja Czaję oraz metropolitę częstochowskiego Wacława Depo. Duże szanse ma też prymas Polski i metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak oraz metropolita gdański abp Tadeusz Wojda. Wszyscy oni są członkami Rady Stałej KEP, czyli jednego z najważniejszych organów w episkopacie. Niewielkie szanse komentatorzy życia kościelnego dają natomiast kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi. Uchodzi on za hierarchę bliskiego papieżowi Franciszkowi, ale mało popularnego wśród polskich biskupów.

W gronie potencjalnych kandydatów do przewodniczenia episkopatowi znajduje się też biskup toruński Wiesław Śmigiel. Na terenie tamtejszej diecezji działa niezwykle wpływowy w polskim Kościele ojciec Tadeusz Rydzyk. Wydaje się jednak, że redemptorysta namaścił innego kandydata. W niedzielę, 10 marca w wybudowanym przez ojca Rydzyka kościele pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odbywała się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Liturgii przewodniczył abp Wacław Depo, co może świadczyć o tym, że to właśnie tego hierarchę ojciec Rydzyk najchętniej widziałby na stanowisku przewodniczącego KEP. Abp Depo nie jest osobiście związany z Toruniem, ale od lat pojawia się na uroczystościach organizowanych przez środowisko Radia Maryja oraz Telewizji Trwam. Trudno uznać za przypadek, że to właśnie jemu o. Rydzyk przyznał zaszczyt przewodniczenia uroczystej liturgii na kilka dni przed wyborami władz KEP. Poniżej dalsza część artykułu.

Toruń. Rydzyk zwiera szeregi i modli się za Ojczyznę. Tłumy wypełniły świątynię

Kim jest abp Wacław Depo?

Wacław Depo urodził się w 1953 r. w Szydłowcu. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 r. w katedrze sandomierskiej z rąk biskupa Piotra Gołębiowskiego. Posiada doktorat z teologii dogmatycznej. Był duszpasterzem akademickim oraz dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich, a także rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. W 2006 r. papież Benedykt XVI nominował go na biskupa diecezjalnego zamojsko-lubaczowskiego. Funkcję tę pełnił do grudnia 2011 r., kiedy otrzymał nominację na funkcję metropolity częstochowskiego. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej, przewodniczącym Komisji Maryjnej, członkiem Komisji Duchowieństwa oraz Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, a także delegatem KEP ds. Stowarzyszenia Żywego Różańca.

Sonda Jak oceniasz działalność Tadeusza Rydzyka? Dobrze Źle Trudno powiedzieć