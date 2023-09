Wiemy, dokąd tupta jeż. Czwarta edycja Festiwalu Restauracji Śląskich ruszyła 22 września!

Aby wziąć udział w festiwalu wystarczy wejść na stronę festiwalrestauracjislaskich.pl i kupić wejściówki.

No dobrze, ale co z tym jeżem? Amerykańscy naukowcy od lat zastanawiają się dokąd tupta. Odpowiedź jest prosta. Jeż zabrał jabłko na plecy i zaniósł do festiwalowych kuchni. To właśnie ono zagra pierwsze skrzypce na wrześniowych talerzach. - Jesień powoli się do nas zbliża, ale zanim oddamy się całkowicie jej klimatowi chcemy jeszcze, choć na chwilę zatrzymać cząstkę lata. Tematem przewodnim tym razem jest polskie jabłko, które we wrześniu jest najpyszniejsze – mówią organizatorzy Festiwalu Restauracji Śląskich.

Szefowie Kuchni udowodnili już kilkukrotnie, że gastronomia to sztuka bez granic. Tym razem każdy z nich opracował autorskie menu w wersji wegetariańskiej i mięsnej z motywem przewodnim: jabłkiem.

Propozycje dań w tej edycji prezentują się niezwykle ciekawie. Będziecie mogli spróbować m.in.: piersi z kaczki z jabłkowym purée z cebulą, kremu cebulowo-jabłkowego z chipsem z jabłka, ozorków cielęcych z musem jabłkowym i karmelizowanym burakiem, czy też roladkę schabową nadziewaną jabłkiem i wątróbką.

Obok propozycji wegetariańskich również nie można przejść obojętnie: jabłka faszerowane serem pleśniowym podane z chrustem ziemniaczanym, flan z dyni z puree z pasternaka i otwartym pierożkiem z jabłkiem, chilly i kardamonem oraz makaron tagliatelle z gorgonzolą z jabłkiem i orzechami to tylko niektóre z propozycji dostępnych dla roślinożerców.

Aby spróbować tych wspaniałych połączeń smakowych wystarczy wejść na stronę festiwalrestauracjislaskich.pl i kupić wejściówki.Festiwal Restauracji Śląskich to doskonała okazja do spotkań towarzyskich i spróbowania bardzo dobrych dań z rąk najlepszych szefów kuchni!

W festiwalu weźmie udział 5 restauracji:

Kaktusy Kato Koncept Kulinarny (ul. Dworcowa 9-11, Katowice)

Restauracja Poziom+ food&wine (ul. Zwycięstwa 30, Gliwice)

Restauracja Vacanza (ul. Olimpijska 4, Siemianowice Śląskie)

Restauracja Cesarska (ul. Paderewskiego 35, Chorzów)

Restauracja Diament (ul. 3 Maja 122a, Zabrze)

Takiego menu na Festiwalu Restauracji Śląskich jeszcze nie było. Organizatorzy zdradzają nam: - Menu festiwalowe jest dopięte już na ostatni guzik. Możemy Wam zdradzić, że próbowaliśmy kilku pozycji i jest świetne. Ta edycja odkryje przed Wami wiele twarzy jabłka, które z pewnością Was zaskoczą.

A co na deser? Nie od dziś wiadomo, że każdy z nas ma osobny żołądek na słodkości. Dlatego też wszystkie festiwalowe sety mają słodkie zakończenie. Jednak nie wypiszemy tutaj wszystkich propozycji - odnajdziecie je w festiwalowych menu na stronie!

Jeśli chcesz wziąć udział w Festiwalu, dokonaj rezerwacji stolika w wybranej restauracji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Możesz to zrobić przez stronę internetową festiwalrestauracjislaskich.pl - tam dowiesz się również więcej o samym wydarzeniu, restauracjach i szefach kuchni, a także sprawdzisz pełne menu.