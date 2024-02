"Wiszący" basen nad ziemią powstanie w Śląskiem. Rusza budowa nowego parku wodnego

CO TAM SIĘ STAŁO?

Powstanie "wiszący" basen. Takie atrakcje tylko w Śląskiem

Już w niedalekiej przyszłości Istebna, wieś na terenie powiatu cieszyńskiego, będzie mogła pochwalić się kolejną atrakcją. Chodzi o aqupark, który tu powstanie. Prace, według planów, mają rozpocząć się w marcu tego roku.

– Za nami rok intensywnej pracy - planowania i projektowania tego, by stworzyć coś wyjątkowego, coś wielkiego, coś co będziecie mogli spotkać tylko u nas. Budowa zewnętrznego parku wodnego to nasze wielkie marzenie, które chodziło nam po głowie już kilka lat a teraz postanowiliśmy je spełnić – możemy przeczytać w komunikacie kompleksu w Istebnej, który został opublikowany w mediach społecznościowych.

Zewnętrzny aquapark będzie dysponował trzema basenami z wodnym barkiem oraz ze sporą ilością miejsc masujących (jeden z basenów ma być całoroczny!). Prawdziwym ewenementem ma być z kolei "wiszący" basen. Tak, będzie się on znajdował kilka metrów nad ziemią. Ponadto nie zabraknie wodnego placu zabaw dla najmłodszych oraz olbrzymiej strefy SPA.

Tak jak zostało to wspomniane, prace rozpoczną się lada dzień. Te najbardziej intensywne zaplanowane są na najbliższą wiosnę. W związku z tym, jak czytamy w komunikacie kompleksu w Istebnej, dostęp do Ogrodu Natural Park będzie ograniczony. W najbliższych miesiącach nie będzie również dostępna zewnętrzna strefa SPA.

Kiedy zewnętrzny park wodny będzie gotowy? Konkret daty nie ma, ale otwarcie jest planowane na przełom maja i czerwca 2025 roku.