i Autor: Art Service/Super Express Sosnowiec bierze udział w wyborach 2023. Przy urnach tłumy

Wybory do Sejmu i Senatu

Wybory 2023: frekwencja na Śląsku wyższa niż cztery lata temu

Znana jest już frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu 2023 w województwie śląskim na godz. 12. Według informacji Państwowej Komisji Wyborczej, do urn poszło zagłosować więcej osób niż w wyborach do Sejmu i Senatu w 2019 roku. Jak wyglądała frekwencja?