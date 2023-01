Wybuch gazu w kamienicy w Katowicach to nie był przypadek?! Wstrząsające fakty. Ofiary zostawiły list pożegnalny

Wybuch gazu w kamienicy w Katowicach to nie był przypadek?

W piątek, 27 stycznia o godzinie 8:30 rano doszło do wybuchu w kamienicy w Katowicach przy ulicy Bednorza 20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wybuchu gazu. Budynek plebanii ewangelicko-augsburskiej poskładał się jak domek z kart. W wyniku tego wybuchu rannych zostało pięć osób w tym dwie dziewczynki, córki wikariusza, jego żona, a także on sam. Do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich trafił, mąż byłej kościelnej. Niestety, kobieta wraz z córką zginęły pod gruzami.

Jak ustalono budynek był ogrzewany gazem z miejskiej sieci, gazu używano także do gotowania. Jak wynika z relacji proboszcza parafii i wikariusza, w kamienicy przed wybuchem było czuć gaz z mieszkania, w którym mieszkał kościelny z żoną i córką.

Teraz na światło dzienne wychodzą nowe wstrząsające fakty. Na razie nie wiadomo czy doszło do rozszczelnienia instalacji, czy też do celowego wysadzenia kamienicy. Ten wątek będzie badać katowicka prokuratura, która wszczęła już śledztwo w tej sprawie, a także zleciła sekcję zwłok kobiet, odnalezionych pod gruzami.

Jak podaje "Fakt" kobieta była skonfliktowana z parafią, a rodzina miała kłopoty finansowe i nie płaciła czynszu. Parafia domagała się, by rodzina opuściła lokal, a z kolei kościelna dwa lata temu zaskarżyła parafię za niepłacenie składek emerytalnych. Czy to konflikt i problemy rodziny mogły być przyczyną katastrofy?

Jak podaje "Interwencja", do ich redakcji trzy dni po katastrofie wpłynął list od rodziny kościelnego. Przekazano w nim, że było to samobójstwo rozszerzone. Ofiary miały przekazać redakcji "Interwencji", że sytuacja w której się znaleźli, zmusiła ich do podjęcia takiego kroku. Rodzina kościelnego miała zażyć tabletki nasenne, które pozwolą im odejść skutecznie i po cichu.

Czy było tak rzeczywiście? Jedyną osobą, która zna odpowiedź na to pytanie jest kościelny, który obecnie przebywa w CLO w Siemianowicach Śląskich. Nie wiadomo czy został już przesłuchany przez śledczych. Doniesień "Interwencji" nie potwierdza na razie policja.

- Nie mieliśmy żadnych informacji w tej sprawie. Nasze działania polegały głównie na zabezpieczeniu terenu, na którym doszło do zdarzenia. Więcej informacji w tej sprawie może udzielić tylko Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji prowadzi śledztwo w tej sprawie - przekazał Łukasz Kloc, z zespołu prasowego KWP w Katowicach.