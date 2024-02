Z moich ustaleń wynika, że Magdalena B. (matka Kamilka - przyp.red.) brała alimenty od pana Artura, a w tym samym czasie zgłaszała do Funduszu Alimentacyjnego, że on ich nie płaci, więc miała pieniądze i stąd, i stąd. O tym, że mój klient przekazywał pieniądze na syna, świadczą zresztą dowody w postaci przekazów pocztowych, a do tego zeznania pracodawcy mojego klienta, który mu towarzyszył, gdy ten przelewał pieniądze w placówce. Ponadto są też SMS-y, jakie kobieta wysyłała do ojca Kamilka i jego partnerki, potwierdzając, że otrzymywała wszystkie kwoty. Szkoda, że nikt tego wcześniej nie zweryfikował - wyjaśnia Koziński.