Wystartował Jarmark Wielkanocny

– Wielkanoc to czas, który chcemy spędzać w gronie rodziny, przyjaciół i najbliższych osób. Jednym z miejsc, gdzie będzie można poczuć klimat Wielkanocy oraz znaleźć wszystko, co niezbędne do udekorowania domu czy zapełnienia świątecznego koszyka, jest nasz katowicki Jarmark Wielkanocny – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Mieszkanki i mieszkańców Katowic oraz całej Metropolii, a w szczególności dzieci, dla których również zostały przewidziane atrakcje, zapraszam na katowicki Rynek – dodaje prezydent.

Przysmaki i dekoracje

Na Rynku ustawionych zostało ponad 40 domków, w których można kupić wianki, koszyczki i ozdoby wielkanocne, ale też biżuterię, ceramikę i świece, a także różnego rodzaju pisanki. Nie brakuje również stoisk z jedzeniem. Odwiedzający mogą zakupić naturalne miody, wyroby wędliniarskie oraz oczywiście wielkanocne baby. Miłośnicy śląskich smaków mogą spróbować m.in. tradycyjnego żuru.

Atrakcje dla całej rodziny

Podczas trwania Jarmarku przewidziano również różnego rodzaju atrakcje takie, jak „Ślonski Młyn”, kolejka elektryczna, karuzela czy wielkanocny ogródek. Te atrakcje z pewnością umilą czas każdemu, kto będzie chciał odwiedzić w tym roku Jarmark. Nie zabraknie też innych niespodzianek.

– W najbliższy weekend, 23 i 24 marca na Jarmarku powstanie strefa zabaw plastycznych „Łączka zajączka”, gdzie dzieci będą mogły wykazać się swoją kreatywnością – mówi Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji.

Godziny otwarcia

Jarmark potrwa do 1 kwietnia, a więc do Poniedziałku Wielkanocnego. Punkty handlowe działające w ramach Jarmarku są otwarte przez cały czas jego trwania:

· od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00,

· w soboty i niedziele w godz. 10.00-20.00.

Natomiast punkty gastronomiczne są dostępne do godz. 22.00. Jarmarkowe ozdoby wielkanocne pozostaną na katowickim Rynku do niedzieli 7 kwietnia.

Dolina Trzech Stawów zmienia się na wiosnę

i Autor: M. Mendala / materiały prasowe

– Dolina Trzech Stawów jest miejscem, w którym chętnie odpoczywają mieszkańcy Katowic, korzystając z wielu atrakcji, m.in. z rolkostrady czy infrastruktury dla rowerzystów. Mamy tu też ścieżki edukacyjne, place zabaw, w tym wodny, a także przystań kajakową i miejsca dla wędkarzy. Czas można spędzać aktywnie i rodzinnie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Modernizacja kręgu tanecznego zrealizowana została w ramach projektu polegającego na przebudowie i budowie w Katowicach pięciu przestrzeni parkowych. Nowe i odnawiane miejsca do spędzania czasu na łonie natury znajdą się również w Wełnowcu, dolinie rzeki Ślepiotki, u zbiegu ul. Leopolda i Le Ronda oraz przy ul. Wantuły. Łączny koszt prac to ponad 40,6 mln zł.

Krąg taneczny

Teren, na którym znajduje się krąg taneczny, ma ponad 17 tys. mkw., a sama scena ok. 60 mkw. Koszt prac to 4,3 mln zł. Prace są już praktycznie na ukończeniu. W ostatnich dniach kładziona była warstwa wierzchnia kręgu oraz montowano elementy małej architektury, czyli m.in. stoły, ławki, hamaki, a także balustrady. Wykonane zostały także schody terenowe i zakończono prace nad trawnikami.

– Realizowana w ostatnim czasie w Dolinie przebudowa kręgu tanecznego została już praktycznie zakończona – tu czekają nas jeszcze odbiory, natomiast przy stawie Łąka trwa jeszcze realizacja jednego z zadań z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego - budowa pumptracka – dodaje prezydent.

Widownia i aleja

Remont obejmował ponadto przebudowę sceny oraz północnej części widowni. Południowa część została rozebrana. W ramach inwestycji wykonano też remont 700 m alejki prowadzącej do kręgu z kierunku przystani kajakowej. Alejka zyskała nową podbudowę i oświetlenie, zamontowano 13 ławek, 5 leżaków oraz 2 stoliki piknikowe.

Katowice zbierają wnioski mieszkańców

i Autor: R. Kaźmierczak / materiały prasowe

Do 8 kwietnia Katowice przyjmują wnioski mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego (BO) i Zielonego Budżetu (ZB). Łącznie do wydania jest ponad 22,6 mln zł. O tym, że warto się zaangażować pokazują liczne realizacje z poprzednich edycji BO i ZB. Tylko w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali do wykonania ponad 1,2 tys. zadań o łącznej wartości prawie 175 mln zł. Więcej informacji o zasadach BO i ZB, formularze zgłoszeniowe oraz pomocne materiały można znaleźć m.in. na stronie internetowej: bo.katowice.eu.