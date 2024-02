i Autor: Fot. Pixabay.com

Zagraj na retro sprzęcie i zmierz się z Innocentem i Szpero w turnieju Counter Strike’a w Katowickiej

Już w lutym, jak co roku, Katowice staną się mekką gamingu. Katowicka też wchodzi do gry i w dniach 9 – 11 lutego zaprasza fanów e-sportu do rozgrywek pod swoim dachem. Chętni mogą zebrać drużyny i zmierzyć się w CS2, walcząc o nagrody, wykręcić największe wyniki w challengach, cofnąć się w czasie i wcielić się w światowej klasy skoczka narciarskiego, a także rzucić wyzwanie swoim idolom – Innocentowi i Szpero w pojedynkach na mapie 1v1.