Zakonnik zgwałcił i molestował chłopców. Podawał im też alkohol. Sprawą zajmuje się Sąd Najwyższy

Zakonnik skazany za gwałt i molestowanie ministrantów. Pełnomocniczka: wyrok jest zbyt surowy

Sebastian B. zakonnik z Bytomia, ma bardzo długą listę grzechów. Zrobiło się głośno w lutym 2021 roku. Prokuratura Rejonowa w Bytomiu otrzymała wówczas zawiadomienie dotyczące przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich od Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Prokurator zarzucił mu zgwałcenie jednego dziecka, doprowadzenie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych innych pokrzywdzonych oraz upijanie małoletnich. Podczas śledztwa, ale również w trakcie trwania procesu zakonnik nie przyznał się do winy. W grudniu 2022 roku Sebastian B. został skazany na 12 lat pozbawienia wolności. Nakazał mu również wypłatę nawiązek dla pokrzywdzonych – od 35 tys. do 75 tys. zł. Wyrok ten podtrzymał sąd apelacyjny 2023 roku, karę zmodyfikował ale karę łączną podtrzymał.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego w Warszawie. Obrona wnioskowała o kasację wyroku. Jak informuje TVN24.pl, zdaniem mec. Gabrieli Sobieszek-Warwas reprezentującej zakonnika, od początku postępowania to bardzo wysoka kara. Jak zaznaczyła, wyższa niż wnioskował oskarżyciel.

- Przez cały proces oskarżenie, jak i obrona, domagały się przesłuchania osób pokrzywdzonych. Te wnioski były skutecznie oddalane przez sądy zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. A jest taki wymóg, jeśli ma to istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy - powiedziała przed rozprawą mecenas Sobieszek-Warwas.

Jak przekazała, orzeczenia bazują na tym, co powiedzieli pokrzywdzeni, dlatego obrona powinna mieć możliwość konfrontacji. Zdaniem pełnomocniczki, nie dopuszczenie do ponownego przesłuchania pokrzywdzonych, jej zdaniem jest zasady bezpośredniości dowodu.

Z kolei prokurator Józef Gemra z Prokuratury Krajowej, powołał się na opinię biegłej, w której jest mowa o głębokiej traumie, której doznali pokrzywdzeni. Dlatego przyznał słuszność w odmowie ponownego przesłuchania pokrzywdzonych.

Jeden z pokrzywdzonych chłopców ma za sobą próby samobójcze.

We wtorek, 21 maja Sąd Najwyższy uznał wniosek o kasację wyroku zakonnika za bezzasadny.