Ksiądz chwycił maturzystkę i szalał na studniówce! Po wszystkim był cały zarumieniony

Ksiądz Sebastian Kostecki szalał na studniówce w Zawierciu

Ksiądz Sebastian to kolejny z duchownych, który podbija Tik Toka. Młody duchowny ma już 67 tys. obserwujących. Na jego profilu znajduje się już sporo filmików. Można się z nich dowiedzieć, ze ksiądz Sebastian Kostecki jest uzdolniony muzycznie, ma spory dystans do otaczającej rzeczywistości i chętnie łapie kontakt z młodzieżą. Nic dziwnego, że zaraz po odprawieniu mszy świętej postanowił wybrać się na studniówkę II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu. Ksiądz Sebastian wziął telefon, podjechał pod salę i śmiało wkroczył na parkiet między bawiących się uczestników studniówki. W pewnym momencie chwycił jedną z maturzystek i zaczął tańczyć! Uczniowie liceum powiedzieli w rozmowie z duchownym, że świetnie się bawią. On sam zakończył imprezę o godz. 24.00. Bawił się tak dobrze, że cały był zarumieniony!

- W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówił, żeby iść i odpocząć. (...) Studniówka to jest taki czas w roku, kiedy trzeba odpocząć od nauki do matury. Sto dni pozostało do tego wielkiego wysiłku. W życiu musimy znaleźć czas, żeby sobie odpocząć. Najlepiej, kiedy robimy to z Jezusem. Tego Wam życzę - taką refleksją podzielił się ksiądz Sebastian na koniec filmiku, który możecie zobaczyć poniżej.

