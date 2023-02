Policjant z Zawiercia zginął w koszmarnym wypadku. Osierocił dwoje dzieci. Wkrótce ostatnie pożegnanie

Policjant z Zawiercia zginął w wypadku

Tragiczne zdarzenie miało miejsce we wtorek, 31 stycznia przed godziną 7.00 rano na drodze w miejscowości Jasieniec. Jadący samochodem osobowym sierżant Kamil Zasada wracał z pracy do domu. Z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze, po czym uderzył w drzewo i dachował. 28-letni policjant zginął na miejscu. Mundurowy pracował w policji 5 lat. Do września ubiegłego roku był związany z katowickim oddziałem prewencji, następnie trafił do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu do Wydziału Ruchu Drogowego. Osierocił dwójkę dzieci. Sprawę tragicznego wypadku nada prokuratura.

Pogrzeb policjanta z Zawiercia

Jak podaje profil Zawiercie 112, w najbliższą sobotę, 4 lutego odbędzie się ostatnie pożegnanie sierżanta Zasady. O godzinie 11 w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Rokitnie zostanie odprawiona msza żałobna. Policjant zostanie pochowany na cmentarzu w Rokitnie.

