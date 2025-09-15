Znajdź wyjątkową ofertę na mieszkanie podczas Dnia Otwartego Trust!

Mateusz Pielka
2025-09-15 12:35 Materiał sponsorowany

Specjalne promocje, porady ekspertów i konsultacje, dzięki którym znajdziesz wymarzone „M” i dopasujesz je do własnych potrzeb – to wszystko czeka na odwiedzających, którzy 19 września pojawią się w biurach sprzedaży dewelopera Trust Investment w całej Polsce.

Jeśli szukasz własnego mieszkania, Dni Otwarte Trust to wydarzenie właśnie dla Ciebie. Specjaliści pomogą wybrać lokum, które najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Wytłumaczą, jak krok po kroku wygląda proces zakupu i podpowiedzą, jak można jeszcze bardziej dopasować mieszkanie do siebie. To idealny moment, by kupić własne „M” w okazyjnej cenie!

Deweloper zaprasza do swoich biur sprzedaży:

  • Kielce, Al. Solidarności 34 – godz. 9:00-18:00
  • Katowice, ul. Opolska 40 – godz. 9:00-18:00
  • Radom, ul. Struga 60 – godz. 10:00-18:00
  • Częstochowa, ul. Łódzka 52 – godz. 10:00-18:00

Gliwice, Parking przy Gliwickim Centrum Handlowym, wejście od ul. Dworcowej – godz. 10:00-18:00Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie dewelopera: www.trustinvestment.pl. Wejdź w zakładkę „kontakt” i umów się na wybraną godzinę!

