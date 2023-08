i Autor: Shutterstock; KMP Częstochowa Zwłoki znalezione w ogródku. To zaginiony przed dwóch laty mężczyzna?

Szokująca historia

W trakcie remontu na terenie prywatnej posesji natknięto się na ludzkie szczątki. W piątek, 25 sierpnia rano rozpoczęła się sekcja zwłok, podczas której zostanie pobrany także materiał genetyczny do badań DNA. Mają one dać odpowiedź, w jaki sposób zmarła osoba, której szczątki wykopano, a także czy jest to zaginiony przed dwóch laty mieszkaniec wsi Poczesnej koło Częstochowy.