Co ukryto przed ludzkością? „Teoria spisku” Karoliny Opolskiej

Historia ludzkości to w dużej mierze opowieść o wątpliwościach, niedowierzaniu i ciągłym podważaniu obowiązujących prawd. Takie podejście budzi ciekawość, która niekiedy przynosi ludzkości genialnych wynalazców i odkrywców, najczęściej jednak ukazuje naszą gatunkową tendencję do nieufności.

Dlaczego duża część z nas wiecznie i wszędzie wietrzy spisek, podejrzewa zmowę, przeczuwa kłamstwo? Bo ktoś manipuluje prawdą w celu zdobycia nieograniczonej władzy. Co więcej, spisek trwa od zawsze. Ukryto przed nami fakt pozaziemskich początków wielkich cywilizacji i prawdziwe znaczenie piramid, genezę wiary i nauki, cele rewolucji technologicznej, a nawet prawdę na temat kształtu Ziemi i pochodzenia człowieka.

Ktoś powie, że to nielogiczne, absurdalne, wbrew faktom historycznym i naukowym głoszonym przez współczesne autorytety. Czyżby? Karolina Opolska niczemu nie zaprzecza, nie staje po żadnej ze stron, nie ocenia. I to właśnie rodzi poważne wątpliwości na temat „prawdy” o naszym świecie.

Karolina Opolska – dziennikarka radiowa, telewizyjna i internetowa. Początkowo związana z Radiem TOK FM, a następnie między innymi z redakcjami Onetu, natemat.pl, Forbes Women Polska, TVP Info czy Sekielski Brothers Studio na YouTubie. Ma w dorobku setki rozmów i wywiadów z postaciami życia publicznego, ekspertami i twórcami kultury. Autorka podcastu Teoria Spisku, za który zdobyła nagrodę Best Stream Awards. Fascynuje ją wszystko, co mroczne, tajemnicze i nieoczywiste, a jej styl dziennikarski łączy rzeczowość z wyczuciem emocji i kontekstu.

