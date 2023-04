Spotkania z pisarzami podczas Targów Książki i Mediów VIVELO na PGE Narodowym! Sprawdź, kogo spotkasz w maju

„Anna and the French Kiss” Stephanie Perkins. Dwa miasta. Pięć par. Jak znaleźć jedną miłość?

Przed nami wyjątkowy czas dla twórców, wystawców, wielbicieli kultury i dobrej jakości rozrywki. Największy stadion w kraju, 6 stref tematycznych, 8 tys. m2, setki wystawców i twórców. Targi książki i mediów Vivelo to aż 4 dni spotkań wielbicieli książki tradycyjnej z fanami nowymi technologiami audio i video, które w dn. 18-21.05 odbędą się na PGE Narodowy

Z pewnością jedynym z najważniejszych gości na Targach będzie GRAHAM MASTERTON –pisarz znany głównie z powieści grozy, które cieszą się ogromną popularnością i uznaniem krytyków. Jest on również autorem wielu thrillerów, powieści katastroficznych i historycznych. Jego pierwszy horror „Manitou” został zekranizowany (z Tonym Curtisem w roli głównej), z kolei na podstawie jego trzech horrorów powstał serial „Głód”, w reżyserii Tony'ego Scotta. 10 lat temu G. Masterton zaczął pisać powieści kryminalne, a jego powieść „White Bones” sprzedała się w ponad 100 tys. egzemplarzach, w zaledwie miesiąc. W 2019 roku otrzymał nagrodę za całokształt twórczości od Horror Writers Association. Nie każdy wie, że wspólnie z Karoliną Mogielską, pisarką i psychiatrą, napisał również zbiór opowiadań opartych na mitologii słowiańskiej.

Tej autorki chyba nikomu już nie trzeba przedstawiać! Na spotkanie z KATARZYNĄ BONDĄ, królową kryminałów zapraszamy już 20 maja. Jej książki wydane zostały w 16 krajach, a tylko w Polsce sprzedały się w nakładzie ponad 3 milionów egzemplarzy. „Kobieta w walizce”, „Czerwony Pająk”, „Tylko martwi nie kłamią”, „Florystka”, czy „Lampiony” z Saszą Załuską (na podstawie których stacja TVN wyemitowała serial „Żywioły Saszy”) to tylko niektóre z jej bestsellerowych tytułów. W „Urodzonym mordercy”, czyli nowym tomie serii z profilerem śledczym Hubertem Meyerem, autorka wciąga czytelnika w wyrafinowaną grę, której tajemnice – mamy nadzieję - zdradzi już podczas majowego spotkania.

Kolejnym wyjątkowym gościem będzie PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI - były dziennikarz sportowy, a następnie dziennikarz śledczy w „Gazecie Lubuskiej”, jak również autor bestsellerowej serii kryminałów z komisarzem Igorem Brudnym w roli głównej. Serię zapoczątkowała powieść „Piętno”, z kolei czwarty tytuł w serii – „Zaraza” – w plebiscycie portalu Lubimyczytac.pl zdobył tytuł Książki Roku 2021, w kategorii kryminał/sensacja/thriller. Wydana w czerwcu 2022 piąta część - „Bagno” w bezkompromisowy sposób rozprawia się z tytułowym bagnem w środowisku ekip rządzących, jak również kościoła. W Wydawnictwie Czarna Owca, poza serią o Igorze Brudnym, ukazały się dwa kryminały „Krew z krwi” oraz „Matnia”. „Prawo matki” to z kolei początek nowej serii. Już wkrótce planowana jest kolejna książka „La Bestia”, która stanowić będzie unikalne połączenia true-crime i reportażu o Luisie Garavito.

Z kolei ALEK ROGOZIŃSKI to pisarz znany głównie jako twórca komedii kryminalnych i powieści obyczajowych. Zadebiutował w 2015 roku kryminałem ,,Ukochany z piekła rodem". Książka zdobyła pierwsze miejsce na liście bestsellerów kryminalnych Empiku. Do jego najpopularniejszych powieści należą: „Jak Cię zabić, kochanie?”, „Teściowe muszą zniknąć”, czy „Babka z zakalcem”. Książki sygnowane jego nazwiskiem rozeszły się już w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. W lutym 2022 roku sprzedano prawa do ekranizacji jego powieści „Skradziony klejnot”, pierwszego tomu sagi „Gorset i szpada”, o którym autor opowie podczas Targów.

Targi będą też unikalną okazją do spotkania YVETTY ŻÓŁTOWSKIEJ-DARSKIEJ, autorki bestsellerowych biografii sportowców dla młodzieży, które przetłumaczone zostały już na 9 języków. Jej książka ,,Messi. Mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem" została uznana Najlepszą Książką Dziecięcą Roku 2014, w konkursie Empiku „Przecinek i Kropka”. Wieloletnia szefowa TVN Style, pisarka i mama 16-letniego syna, którą właśnie on zainspirował do pisania biografii piłkarzy według niepowtarzalnej, autorskiej koncepcji. Najnowsza seria autorki wydawana jest pod szyldem „Wydarzyło się naprawdę”. Ukazały się w niej biografie: Van Dijka, Mbappe, Ronaldinho, Benzemy oraz Szczęsnego.

Z kolei dzięki słowno-fotograficznej opowieści WOJCIECHA MĘCZYŃSKIEGO przeniesiemy się do podwodnego świata. Jego unikalny album będzie można nabyć w trakcie Targów, jak również spotkać się z autorem. Jak mówi W. Męczyński: "Czasem piszę o fotografii i podróżach, pokazuję swoje zdjęcia na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Lubię opowiadać o morskim świecie i prezentować jego piękno wszędzie tam, gdzie to możliwe: w szkołach, na targach, zlotach czy podczas podróżniczych festiwali. Jestem ambasadorem OM System w Polsce. Ufam, że propagowanie dobrej fotografii podwodnej zachęci wszystkich jeszcze nienurkujących do szukania możliwości oglądania większych i mniejszych mieszkańców mórz w ich naturalnym środowisku. Chrońmy oceany”.

KATARZYNA BERENIKA MISZCZUK to pisarka, scenarzystka, lekarka, współzałożycielka Wydawnictwa Mięta, a także wiecznie zabiegana mama. Pierwszą powieść pt. „Wilk” napisała w wieku piętnastu lat. Znakiem rozpoznawczym jej twórczości jest nieoczywista mieszanka literackich światów, doprawiona dużą dawką humoru. Chętnie sięga po fantasy, science fiction, a także kryminał i powieść obyczajową. Największe uznanie czytelników przyniosły jej seria diabelsko-anielska: „Ja, diablica”, „Ja, anielica”, „Ja, potępiona”, „Ja, ocalona” oraz bestsellerowy cykl „Kwiat paproci”. Ciekawostka – w 2021 roku na podstawie jej powieści grozy „Druga szansa” powstał serial „Otwórz oczy”, w reżyserii Anny Jadowskiej oraz Adriana Panka, wyprodukowany dla platformy Netflix przez Mediabrigade.

Z jeszcze gorącą, marcową premierą książkową “Tydzień z życia Adeli” na Targach pojawi się AGATA SUCHOCKA. Autorka porusza wiele życiowych tematów, ale szczególnie ważne są dla niej wątki kobiece. Lubi występy publiczne i ma do tego talent, dlatego podczas Targów opowie nie tylko o swoim warsztacie pisarskim, ale także, jak gra i śpiewa.

Warto zaplanować również spotkanie z VINCENTEM SEVERSKIM I ZDZISŁAWEM RACZYŃSKIM, mistrzami literatury szpiegowskiej. V. Severski jest pisarzem, ale jednocześnie byłym oficerem wywiadu. W polskim wywiadzie pracował 26 lat, z czego 13 lat spędził za granicą. Realizował zadania na Wschodzie, w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Europie. Odbył 140 misji, w 50 krajach. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany przez najwyższe władze RP, uhonorowany został także Legią Zasługi przez prezydenta Baracka Obamę. Autor takich książek jak: „Nielegalni”, „Niewierni”, „Nieśmiertelni”, „Niepokorni”, „Zamęt”, „Odwet”, „Nabór”. Z kolei Z. Raczyński pracował w Rosji, w krajach Afryki i Azji jako korespondent oraz dyplomata. Był doradcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odpowiedzialnym za relacje z krajami wschodnimi oraz ambasadorem w Tunezji i Armenii. Jest autorem kilkuset publikacji na temat Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu, Azji Centralnej oraz świata arabskiego i polityki międzynarodowej. Jego dorobek pisarski to powieści „Harib” oraz „Mak na powiekach”.

Nie sposób nie wspomnieć również o autorce licznych bestsellerów - KRYSTYNIE MIREK, która serca Polek podbiła historiami pełnymi dobrych emocji. Jak sama o sobie mówi: „Znam wiele sposobów na budowanie szczęścia, bo życie mnie nie oszczędzało. Dużo przeszłam i widziałam”. Już w maju autorka opowie o swoich nowościach: „Dziewczyna z mojego nieba” oraz wznowieniu Sagi rodu Cantendorfów.

Tych i wielu innych autorów poznać będziecie mogli w strefach #spotkajAutora oraz na stoiskach wydawnictw. Podczas Targów odbędzie się też gala VIVELO Book Awards. To wyróżnienie dla twórców literatury współczesnej, których prace zostaną najwyżej oceniona przez jury pod przewodnictwem Agaty Passent.

Do zobaczenia na Targach Książek i Mediów Vivelo! 18-21 maja, PGE Narodowy Warszawa.