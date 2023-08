i Autor: Shutterstock Makijaż

Strefa beauty

3 najgorętsze trendy makijażowe tego lata i jak je osiągnąć

Makijaż wakacyjny to nie lada wyzwanie. Powinien nie tylko wspaniale podkreślić nasze naturalne piękno i opaleniznę, ale też być na tyle lekki, aby nie spłynąć podczas letnich upałów. Gdzie szukać na niego inspiracji? My zajrzałyśmy na TikToka i zebrałyśmy dla Was trzy fantastyczne trendy, które podbijają tę platformę w sezonie letnim: od Makijażu Latte, czy makijażu samymi produktami pielęgnacyjnymi po ukochane przez influencerki “Dewy skin”. Usiądźcie wygodnie i dajcie się zainspirować na drugą połowę wakacji!