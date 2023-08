Zakazane kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Tragiczny manicure, która postarza. To zaprzeczenie klasy i stylu. Lakiery do paznokci, które podkreślają zmarszczki na dłoniach

Przyczyny suchych pięt

Suche i popękane pięty są powodem do kompleksów wielu osób. Często są one objawem towarzyszącym wielu chorobom, np. Hashimoto, czy cukrzycy. Wówczas, aby pozbyć się suchych pięt należy w pierwszej kolejności wyeliminować ich przyczynę, ponieważ stosując odpowiednią pielęgnację, problem i tak będzie wracać. Pękające pięty to także efekt źle dobranego obuwia, które uciska stopy i jest wykonane z materiałów, które nie przepuszczają powietrza. U kobiet, które często noszą buty na obcasie ten problem jest nagminny. Kolejną przyczyną suchych pięt są nieprawidłowo przeprowadzone zabiegu kosmetyczne na tej części ciała. Suche pięty wyglądają nie tylko nieestetycznie, ale mogą stanowić niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia. Czasami stan skóry na stopach jest tak tragiczny, ze zaczynają pękać, aż do krwi. Wtedy bardzo łatwo o zakażenie. Jak pielęgnować suche pięty, aby były gładkie?

Pielęgnacja suchych pięt krok po kroku

Pielęgnacja suchych pięt powinna opierać się przede wszystkim na regularnym zmiękczaniu i nawilżaniu skóry. Kobiety pokochały trik z sodą oczyszczoną, która zmiękcza zrogowaciały naskórek w 5 minut, a stopy wyglądają perfekcyjnie. Wlej do miski podgrzane mleko i namocz w nim stopy. Po upływie 5 minut, zacznij wmasowywać w skórę stóp sodę oczyszczoną. Masaż wykonuj przez około 5 minut, po czym ponownie zanurz stopy w mleku. Ten zabieg powtarzaj raz w tygodniu, a efekt będzie naprawdę rewelacyjny. Kolejnym ważnym elementem pielęgnacji suchych stóp jest odpowiednie nawilżanie. Pomoże w tym maść za 5 złotych z apteki. Zwykła maść z witaminą A jest w stanie zdziałać cuda. Nie tylko odpowiednio natłuści i nawilży zrogowaciały naskórek, ale także przyspieszy jego regenerację.

