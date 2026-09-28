Agnieszka Grochowska ambasadorką Fridge. Polska marka rozpoczyna nowy rozdział i buduje kategorię świeżych kosmetyków

Fridge rozpoczyna ogólnopolską kampanię wizerunkową z udziałem Agnieszki Grochowskiej. To pierwsza współpraca ambasadorska w historii marki i jednocześnie inauguracja jej nowej strategii komunikacyjnej.

Kampania jest skierowana przede wszystkim do świadomych kobiet po 40. roku życia - odbiorczyń, które nie chcą podporządkowywać pielęgnacji presji młodości, skomplikowanym rytuałom ani kolejnym trendom. Szukają natomiast prostych i skutecznych rozwiązań odpowiadających na zmieniające się potrzeby skóry.

Świeżość jako nowa kategoria pielęgnacji

Fridge chce wyjść poza szerokie i coraz mniej precyzyjne pojęcie kosmetyków naturalnych. Marka rozwija kategorię „świeżych kosmetyków”, w której świeżość nie jest jedynie określeniem wizerunkowym, ale dotyczy całego procesu powstawania i używania produktu.Kosmetyki Fridge powstają w małych partiach we własnym laboratorium marki. Fridge zwraca uwagę na jakość i pochodzenie roślinnych składników, czas powstawania produktu, krótki termin przydatności oraz konieczność przechowywania kosmetyków w chłodzie, który pełni rolę ich jedynego konserwantu. Wszystkie receptury przed wprowadzeniem do sprzedaży przechodzą obowiązkowe badania dermatologiczne i mikrobiologiczne w niezależnym laboratorium.1 Każda partia kosmetyków wyprodukowanych w laboratorium marki jest następnie poddawana niezależnym badaniom mikrobiologicznym.2 2 Źródło: wewnętrzna procedura kontroli jakości Fridge; badania mikrobiologiczne wykonujeniezależne laboratorium GBA Polska.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów świata Fridge pozostaje lodówka. Chłód pomaga zachować świeżość formuł, a moment wyjęcia kosmetyku z lodówki i nałożenia go na skórę staje się częścią codziennego rytuału pielęgnacyjnego.

“Świeżość jest dla jedzenia naturalnym wyznacznikiem jakości. Chcemy, żeby w podobny sposób zaczęto myśleć o pielęgnacji. Liczą się składniki, sposób przygotowania, czas i temperatura. Świeżość we Fridge zaczyna się znacznie wcześniej, niż kosmetyk trafia do łazienki - i trwa do momentu jego nałożenia na skórę” - mówi Magda Beyer, założycielka marki Fridge.

Agnieszka Grochowska twarzą nowego etapu Fridge

Współpraca Fridge z Agnieszką Grochowską jest oparta na obopólnym wyborze i wspólnym podejściu do dojrzałości oraz pielęgnacji. Fridge mówi o dojrzałości bez języka poprawiania, ukrywania czy walki z upływem czasu. Zamiast klasycznej narracji anti-aging proponuje pielęgnację opartą na jakości, uważności i życzliwości wobec własnej skóry.Agnieszka Grochowska reprezentuje dojrzałość, naturalność i niezależność, które są bliskie tożsamości marki. Jej udział w kampanii ma pomóc Fridge dotrzeć do nowych odbiorczyń, a jednocześnie umocnić relację z kobietami, które od lat wybierają produkty marki.

„Bliskie jest mi podejście, w którym dbanie o siebie nie wynika z presji, żeby wyglądać młodziej. Może być po prostu codziennym gestem troski o siebie i swoją skórę. We Fridge zainteresowała mnie konsekwencja marki, jej sposób myślenia o świeżości i prostota pielęgnacji” – mówi Agnieszka Grochowska, ambasadorka Fridge.

Pielęgnacja, która przywraca skórze świeżość

Nowa komunikacja Fridge odpowiada na potrzeby kobiet, które wraz z wiekiem coraz uważniej wybierają kosmetyki. Wiedzą, że sama deklaracja naturalnego składu nie wystarcza, a wieloetapowe rytuały nie muszą oznaczać lepszej pielęgnacji.

Marka chce mówić o pielęgnacji, która pozwala skórze dojrzałej zachować świeżość. W centrum stawia jej odżywienie, komfort oraz dopasowanie pielęgnacji do indywidualnych potrzeb. Hasło „karmić, nie poprawiać” podsumowuje podejście, w którym kosmetyk ma wspierać kondycję skóry, pozwalać jej oddychać, a nie odpowiadać na presję nieustannego korygowania wyglądu. Dla wybranych produktów Fridge prowadzi także badania aparaturowe i aplikacyjne skuteczności, obejmujące m.in. pomiary poziomu nawilżenia, gęstości skóry i widoczności zmarszczek oraz ocenę bezpieczeństwa dermatologicznego.

„Nie mamy już 20 lat i nie chcemy tego ukrywać. Dojrzałość oznacza dla nas doświadczenie, energię i wolność. Tworzymy unikalne kosmetyki dla kobiet, które znają i czują siebie. Wiedzą, czego potrzebuje ich skóra, i wiedzą, że mogą nam zaufać” – dodaje Magda Beyer.

Ogólnopolska kampania Fridge

Kampania z Agnieszką Grochowską obejmuje cztery krótkie filmy wizerunkowe oraz działania w kanałach digitalowych. Towarzyszy jej kampania performance, komunikacja w mediach społecznościowych oraz obecność w wybranych kinach sieci Kinads i Helios.

Nowa odsłona komunikacji będzie widoczna również na stronie internetowej Fridge. Kampania rozpoczyna długofalowy proces budowania rozpoznawalności kategorii świeżych kosmetyków i rozwijania dialogu ze świadomymi kobietami 40+.

Autor: Fridge/ Materiały prasowe