Anwen i wsparcie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

Marka Anwen od lat wspiera Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, przekazując część zysków ze sprzedaży serii Bee My Baby. Fundacja ta zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą i krzywdzeniem, oferując im wsparcie psychologiczne i prawne, a także prowadząc działania edukacyjne i profilaktyczne. Dzięki wsparciu Anwen, fundacja może kontynuować swoją ważną misję, pomagając tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Bee My Baby – Miłość do włosów od najmłodszych lat

Seria Bee My Baby od Anwen to produkty, które dbają o włosy dzieci, łącząc skuteczność naturalnych składników z delikatnością niezbędną w codziennej pielęgnacji. Kosmetyki z tej linii są naturalne i bezpieczne dla dzieci, a ich przyjemny zapach i delikatna konsystencja sprawiają, że codzienna pielęgnacja staje się rytuałem pełnym przyjemności.

Odżywka Bee My Baby to prawdziwy koktajl odżywczy, który zapewnia włosom dzieci zdrowy wygląd i ułatwia ich rozczesywanie. Formuła odżywki zawiera dwa lekkie oleje: babassu i murumuru, bogate w kwasy tłuszczowe odpowiednie dla dziecięcych włosów. Pochodna miodu (Honeyquat) intensywnie nawilża włosy i ułatwia rozczesywanie. Dzięki odpowiednim proporcjom aktywnych składników: protein, emolientów i humektantów (Równowaga PEH), odżywkę Bee My Baby można stosować przy każdym myciu. Słodki zapach malinowej gumy rozpuszczalnej zadowoli dziecięce noski i uprzyjemni mycie włosów.

Spray Bee My Baby (26,99 zł/150ml) to idealne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą ułatwić codzienne rozczesywanie włosów swoich pociech. Zawiera lekki emolient w postaci estrów masła shea, który wygładza włosy, nie obciążając ich. Pochodna miodu (Honeyquat) ma intensywne działanie nawilżające, a kationizowane proteiny pszenicy uzupełniają ubytki w łodydze włosa, zwiększając jego sprężystość. Naturalne odpowiedniki silikonów oraz inulina ułatwiają rozczesywanie i poprawiają wygląd włosów. Mgiełka Bee My Baby znakomicie spisze się jako spray do rozczesywania włosów dla dzieci. Słodki zapach malinowej gumy rozpuszczalnej spodoba się dziecięcym noskom i sprawi, że czesanie stanie się przyjemnym rytuałem.

Pielęgnacja włosów z sercem

Nie przegap okazji, aby 1 czerwca zrobić coś dobrego. Zakupy w sklepie internetowym Anwen www.sklepanwen.pl to nie tylko inwestycja w piękno i zdrowie Twoich włosów, ale także realne wsparcie dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dołącz do Anwen w tej wyjątkowej inicjatywie i pokaż, że dbanie o siebie i innych może iść w parze.

i Autor: materiał prasowy Anwen

