Bądź sobą nie tylko od święta - nowa kolekcja GAP x Gifted

Czym dla Ciebie są święta? Czasem pełnym miłości, radości i śmiechu czy najbardziej stresującym okresem w roku? Dla wielu z nas Święta nie wyglądają tak pięknie, jak przedstawiają to filmowe historie. Marka GAP wierzy jednak, że bez względu na to, jakie mamy życiowe doświadczenia i jak spędzamy te chwile, powinien być to czas wdzięczności. Wdzięczności za to, co dobre, ale i za to, co trudne, bo każde doświadczenie jest cenne i czegoś nas uczy. I właśnie tak marka GAP chce uczcić nadchodzące Święta w kolekcji GAP x Gifted.

i Autor: Materiały prasowe GAP

Najnowsza kolekcja GAP x Gifted celebruje czas spędzony w gronie najbliższych, nie rezygnując przy tym z wyrażania swojego indywidualnego stylu. GAP, pozostając w zgodzie ze swoimi tradycjami, podejmuje próbę zniwelowania różnic międzypokoleniowych. Z pomocą przychodzą obdarowane talentem i oryginalnością artystki i artyści. W kampanii GAP x Gifted ujrzymy nagrodzoną Grammy piosenkarkę i aktywistkę Alanis Morissette (@alanis) z rodziną, autora podcastu “On purpose”, Jaya Shetty’ego (@jayshetty) u boku swojej żony, autorki książek kulinarnych Radhi Devluki (@rhadidevelukia), założycieli kolektywu kulinarnego Ghetto Gastro (@ghettogastro) Lestera Walkera, Pierre’a Serrao i Jona Gray’a, modelkę Florence Huntington-Whiteley, (@florence.uk) nagrodzoną Grammy artystkę folkową, kompozytorkę oraz autorkę tekstów Dianę Gordon (@dianagordon), szwedzką modelkę i projektantkę Elsę Hosk (@hoskelsa) ramię w ramię z córką Tuuli, modelkę z nurtu ciałopozytywności Sabinę Karlsson (@thesabinakarlson) z rodziną oraz japońską modelkę, aktorkę i piosenkarkę Rolę (@rola.offical).

i Autor: Materiały prasowe GAP

W tegorocznej kampanii marka GAP x Gifted marka podkreśla istotę wyrażania siebie w gronie najbliższych, pokazując jak można to zrobić z użyciem ponadczasowych projektów z ich oferty. Idealnie pokazują to gwiazdy kampanii - każdy z nich prezentuję swój unikalny styl, będąc jednocześnie we flagowych produktach GAP. “Święta to dla mnie czas zabarwiony słodkim sentymentalizmem. To takie coroczne podkreślenie tego, jak bardzo urosła trójka moich dzieci. Przez pewien czas święta były dla mnie neutralne, ale teraz są przepełnione radością z powodu powiększającej się rodziny”, mówi jedna z gwiazd kampanii, Alanis Morissette.

Kampania GAP x Gifted pokazuje zarówno, idealne na zimę, kultowe modele marki, jak i nowe projekty marki. Nie brakuje więc grubych, ciepłych swetrów w odcieniach szarości, czerni, beżu czy bieli czy kultowych jeansów i bluz z logo marki.

i Autor: Materiały prasowe GAP

Wprowadzona została także nowa dzianina GAP CashSoft, która łączy w sobie przyjemną miękkość kaszmiru z niezwykłą wytrzymałością i trwałością. W kampanii zobaczymy niezwykłe stylizacje - Alanis prezentuje się w luźnych, męskich dżinsach rodem z lat 90, Jay i Radhi w oversize’owych ubraniach khaki. Sabina owinie się w przytulny płaszcz z wełny pochodzącej z recyclingu. Elsa natomiast zapozuje w wyjątkowym trenczu z wegańskiej skóry.

Świąteczna kampania GAP x Gifted już w sprzedaży. Obdaruj swoich najbliższych tym, co najlepsze.