Niedziele handlowe w 2024 roku

Kolejne zamknięcie na rynku

Bardzo znana firma torebek z ponad 50-letnią tradycją się zamyka. Tysiące osób do zwolnienia. Trwają wielkie wyprzedaże. To ostatni dzwonek, by kupić ich torebkę 500 zł taniej

kaja 9:11

Znana marka torebek znika z rynku. Firma ogłosiła upadłość i wszystko wskazuje, że nie da się jej już uratować. To bardzo popularny producent galanterii skórzanej, która posiada ponad 50-letnią tradycję oraz doświadczenie. Torebki tej marki możesz kupić na trwających właśnie wyprzedażach. Niektóre modele są tańsze nawet o kilkaset złotych.