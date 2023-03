Bestsellerowy tusz do rzęs w promocji Rossmanna. Rzędy będą długie do nieba. Onieśmielisz wszystkich wachlarzem rzęs. Kosztuje mniej niż 20 zł

Promocje w Rossmannie. Hitowy tusz do rzęs Eveline Cosmetics za 16 zł

Nowa gazetka promocyjna Rossmanna. Choć może się to wydawać szalone, to historia tuszu do rzęs sięga czasów starożytnych. Już tysiące lat temu Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. Pierwsza prawdziwa maskara powstała w 1913 roku i została stworzona przez chemika T.L. Williamsa, który chcąc pomóc zdradzanej przez narzeczonego siostrze wymyślił produkt, który podkreśla spojrzenie. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie skończonego makijażu właśnie bez tuszu do rzęs. To absolutny niezbędnik każdego make-upu. W najnowszej promocji Rossmanna upolujesz genialny tusz do rzęs EVELINE COSMETICS Superthin Defining Mascara, który nie tylko zaskoczy Cię swym działaniem ale również i ceną. W promocji Rossmanna kosztuje obecnie 15,99 zł. Kosmetyk ten obłędnie wydłuża rzęsy, a specjalnie zaprojektowana szczoteczka dociera nawet do nasady włosków, idealnie je rozdzielając i podkreślając. Co ważne, tusz EVELINE COSMETICS z promocji Rossmanna nie skleja rzęs i nie kruszy się w ciągu dnia. To idealny tusz do rzęs do codziennego użytkowania. Spełni on nawet najwyższe wymagania - zakochasz się w tym efekcie.

