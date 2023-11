Bieliźniane klasyki, które raz kupisz o 25 proc. taniej

AMOURETTE – BESTSELLER OD 60 LAT

Elegancja, styl, perfekcyjne dopasowanie i niebywały komfort - to główne cechy, które charakteryzują kultową kolekcję Amourette. Jej siła tkwi w zmysłowych koronkowych detalach i szerokiej gamie odcieni, sprawiając, że jest ponadczasowa i odporna na próbę czasu. Dowodem tego jest sukces modelu Amourette 300. Pierwszy model został wprowadzony ponad 60 lat temu (!). Od tego czasu na stałe zagościł w ofercie Triumph, kradnąc serca wielu kobiet na całym świecie i będąc jednym z najlepiej sprzedających się produktów marki. Dostępny jest w wielu fasonach (ultrawygodne braletki, klasyczne bardotki, biustonosze półusztywniane, miękkie na fiszbinie oraz biustonosze full-cup) i szerokiej rozmiarówce: od 70 do 105 pod biustem i miseczce B-H. Głównym motywem i znakiem rozpoznawczym kolekcji są niewątpliwie koronki, nadające jej zmysłowości i elegancji. A sama nazwa, która w wolnym tłumaczeniu oznacza „romans” lub „zauroczenie” najlepiej oddaje jej charakter i… potencjał. Obok basicowej kolorystyki, model dostępny jest też w odcieniach sezonowych, idealnie wpisujących się w bieżące trendy.

AURA SPOTLIGHT – TWÓJ PRYWATNY PUNKT WSPARCIA

Aurora Spotlight to obok Amourette jedna z najpopularniejszych linii biustonoszy Triumph. Wyróżnia ją niezwykła funkcjonalność, komfort i zmysłowe koronkowe detale. To dowód, że biustonosz może być jednocześnie wygodny oraz ultrakobiecy. Nowoczesny krój, intrygująca, ale nienachalna stylistyka, nadają im unikalnego charakteru. W fakturze materiałów jest kropla nostalgii odpornej na upływ czasu. Jednocześnie zachwycają wyrafinowanymi detalami i pojawiającymi się nowymi sezonowymi kolorami, które dodają im modowego twista. W zależności od modelu – Aurora Spotlight dostępna jest w opcji z fiszbinami luz bez, ale niezależnie od wariantu, dzięki przemyślanym konstrukcjom i szyciu, zapewniają odpowiednie wsparcie biustowi. Niech linia Aura Spotlight stanie się esencją Twojej garderoby. Pozwól jej stylowo wyglądać spod Twoich codziennych stylizacji, nadając im dodatkowej elegancji i głębi.

FLEX SMART - CIESZ SIĘ NIEOGRANICZONĄ WOLNOŚCIĄ

Kolekcję Flex Smart można uznać za absolutny must have z podwyższonym komfortem noszenia. Modele z tej linii to unikalne połączenie innowacyjnej technologii i nowoczesnego designu. Posiadają elastyczne wstawki, które sprawiają, że bielizna podąża za każdym ruchem naszego ciała, zaspokajając codzienne potrzeby kobiet o różnych budowach ciała. Biustonosze Flex Smart wykonane są z ultralekkiego materiału o właściwościach termoregulacyjnych i niegniecących się miseczek – dzięki tej właściwości można je łatwo zrolować lub spakować. Co więcej, dostępne są w inteligentnych rozmiarach 01-05 obejmujących szeroki zakres tradycyjnych rozmiarów biustonoszy. Flex Smart występuje w podstawowej gamie kolorystycznej, która regularnie jest poszerzana o nowe odcienie sezonowe. W linii - obok tradycyjnych biustonoszy - dostępny jest model z odpinanymi ramiączkami, a także top. Bezszwowa konstrukcja jest jak druga skóra, dlatego gdy raz założysz Flex Smart, nie zechcesz potem nosić nic innego.

