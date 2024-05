Celebruj Dzień Matki z wyjątkowymi upominkami

Matczyna miłość to uczucie o wyjątkowej mocy, które zdolne jest poruszyć niebo i ziemię – i wykracza poza biologiczne więzi. Matka to nie zawsze kobieta, która sprowadziła dziecko na świat. To osoba, która pociesza, wspiera i chroni dziecko podczas jego życiowej podróży.

Wraz z Rituals z okazji Dnia Matki doceń wszystkich tych, którzy ucieleśniają ducha macierzyństwa. Celebrujmy potęgę matczynej miłości i podarujmy wyjątkowym osobom w naszym życiu produkty, które pozwolą na chwilę dla nich samych, doceniając ich niezastąpioną rolę w kształtowaniu naszego świata.

Rituals oferuje szeroką gamę produktów do kąpieli, ciała oraz domu. Odkryj produkty Rituals, pięknie zapakowane i gotowe do wręczenia. Oto 5 bestsellerowych propozycji:

Zestaw podarunkowy The Garden of Happiness

Dzięki temu limitowanemu zestawowi podarunkowemu odkryjesz radość, jaką daje chwila dla siebie. Zawiera on nie tylko 10 wyselekcjonowanych produktów, ale jest jednocześnie pięknym, upominkiem. Wewnątrz znajdziesz bestsellerowe produkty z kolekcji The Ritual of Sakura oraz limitowanej edycji The Ritual of Yozakura, które umożliwią Tobie i Twoim bliskim w pełni oddać się przyjemności dbania o siebie.

Zestaw podarunkowy Private Collection Suede Vanilla

Rozbudź swoją wyobraźnię i daj się ponieść emocjom z wyjątkowym zestawem podarunkowym z zapachowymi produktami do domu. Ten zmysłowy zapach łączy słodką i poprawiającą nastrój wanilię z bazą skomponowaną z nut kardamonu, rozmarynu, paczuli i wetywerii. Zestaw podarunkowy Suede Vanilla zawiera świecę zapachową, mini patyczki zapachowe i zapach do wnętrz.

Zestaw podarunkowy The Ritual of Sakura (rozmiar M)

Celebruj każdy dzień jako nowy początek, dzięki produktom wzbogaconym kwiatem wiśni oraz mlekiem ryżowym. To połączenie stanowi idealny prezent dla tych, którzy kochają delikatny, kwiatowy zapach. Projekt opakowania w stylu origami został zainspirowany japońską sżtuką obdarowywania. Zestaw podarunkowy zawiera piankę pod prysznic w żelu, świecę zapachową, peeling oraz krem do ciała.

Zestaw podarunkowy The Ritual of Karma (rozmiar L)

Ciesz się atmosferą lata przez cały rok, dzięki kojącym produktom o aromacie kwiatu lotosu i białej herbaty. Zestaw zawiera piankę pod prysznic w żelu, świecę zapachową, krem do ciała oraz mini patyczki zapachowe. Wykorzystaj także dołączone do zestawu pudełko dając mu drugie życie – możesz przechowywać w nim zdjęcia, listy lub inne przedmioty.

Zestaw podarunkowy Private Collection Savage Garden

Oparty na zielonych nutach wetiweru oraz soczystej cytryny, nasycony ziołową i uspokajającą szałwią muszkatołową. Wszystko po to, by zmienić każdą przestrzeń w pełen relaksu azyl, stworzyć niezwykłą atmosferę i przywołać cudowne wspomnienia. Zestaw podarunkowy zawiera mini patyczki zapachowe, zapach do wnętrz oraz świecę zapachową i jest zapakowane w eleganckie pudełko wielokrotnego użytku.

