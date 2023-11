Chcesz mieć piękną, pełną blasku skórę? Tego kroku w pielęgnacji nie pomijaj

Woda jest niezbędna do życia. Również nasz skóra jej potrzebuje. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest nawadnianie organizmu. Żadna pielęgnacja nie zastąpi picia wody. Skórę warto nawilżać również od zewnątrz, stosując kosmetyki temu dedykowane. Jednym z najlepiej nawilżającym składników jest kwas hialuronowy. To naturalny element skóry, który odpowiada za jej poziom nawodnienia. Stosowany w kosmetykach jest wodną bombą, a dodatkowo koi i przynosi uczucie ulgi dla przesuszonej skóry.

- Kwas hialuronowy często zapisuje się skrótem HA, który oznacza po prostu Hyaluronic Acid. Należy on do grupy związków GAG, czyli do polisacharydów, w przypadku których łańcuch składa się z powtarzalnych jednostek dwucukrowych. Kwas hialuronowy to naturalny biopolimer, którego budowa wygląda tak samo u ludzi, jak i innych kręgowców czy bakterii - czytamy na stronie marki Lancôme.

Wbrew obiegowej opinii skóra tłusta i skłonna do nadmiernej produkcji sebum również potrzebuje nawilżenia. Przesuszanie takiej skóry prowadzi to zwiększonej produkcji sebum i jeszcze gorszych problemów skórnych. Osoby z cerą tłusta powinny wybierać lżejsze, żelowe formuły kosmetyków.

Po jakie kosmetyki od marki Lancôme nawilżające sięgać?

ADVANCED GÉNIFIQUE SERUM

Serum Advanced Génifique to podstawowy krok w każdej rutynie pielęgnacyjnej, który natychmiast wzmacnia i regeneruje barierę ochronną skóry. Formuła zawierająca frakcje pre- i probiotyczne, kwas hialuronowy i witaminę Cg pomaga poprawić jakość skóry, zwiększyć blask i widocznie zredukować drobne linie i zmarszczki. Stworzone w oparciu o wyniki 20 lat badań nad mikrobiomem, opatentowane serum Advanced Génifique zawiera aż 6 miliardów frakcji pre- i probiotycznych w każdej butelce. Dzięki serum skóra jest lepiej przygotowana do walki ze stresogennymi czynnikami zewnętrznymi [zanieczyszczeniem powietrza, zimnem, wysoką temperaturą, suchym powietrzem, klimatyzacją czy wilgocią], które mogą negatywnie działać na skórę i prowadzić do jej szybszego starzenia się.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

KREM NA DZIEŃ - HYDRA ZEN ANTI-STRESS

Ostry wiatr czy klimatyzacja mogą mieć negatywny wpływ na kondycję skóry i prowadzić do jej wysuszenia. Dlatego krem nawilżający do twarzy Hydra Zen Anti-Stress jest polecany do codziennej pielęgnacji. Działa aktywnie przez cały dzień i otula skórę tarczą ochronną. Krem ma lekką, szybko wchłaniającą się konsystencję. Przenika w głąb skóry, nawilża ją i pozostawia przyjemnie miękką i gładką – bez tłustej warstwy i uczucia lepkości.

Kompleks NeuroCalm™ pomaga zneutralizować szkodliwe działanie stresu i wzmocnićodporność skóry na czynniki środowiskowe.

Wyciąg z krzewu Moringa zapewnia działanie zwalczające zanieczyszczenia środowiska.

Koper morski (Criste Marine) wzmacnia barierę skórną, poprawiając nawilżenie i promiennośćskóry.

Mikrokapsułki Lipidure i kwas hialuronowy + wektoryzowane ceramidy + silnie stężona

gliceryna zapewniają natychmiastowe intensywne nawilżenie, które utrzymuje się przez 24 godziny.

Formuła dla skóry suchej zawiera również masło shea, by odżywić i ukoić skórę.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

KREM NA NOC - HYDRA ZEN NUIT

Hydra Zen Anti-Stress Night Cream nawilża skórę każdej nocy i jednocześnie ją koi. Nawilżający, jedwabiście gładki krem na noc sprawia, że skóra jest nawodniona i odświeżona. Po nałożeniu kremowa konsystencja rozpływa się na skórze, zapewniając natychmiastowy komfort. Trwale nawilżona skóra wydaje się świeższa i gładsza. Cera wydaje się bardziej rozświetlona i wyrównana.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme