Co sama chciałabym znaleźć pod choinką? Znana marka beauty zdradza swoje bestsellery

LUNA 4 - poleca Marta Pietrewicz, Head of Sales EE

Marta trzyma w ryzach cały dział sprzedaży, więc wielozadaniowość to jej drugie imię. Tego samego szuka w pielęgnacji, dlatego Mikołaja poprosiłaby o LUNĘ 4 (gdyby jeszcze jej nie miała), czyli bestsellerową szczoteczkę soniczną do twarzy. Marta podkreśla, że zanim LUNA na stałe zagościła w jej łazience, zmagała się z niedoskonałościami, które wynikały również z niedoczyszczonej skóry. A LUNA w przeciągu 90 sekund pomaga pozbyć się do 99% pozostałości makijażu, sebum i obumarłego naskórka. Efekt? Skóra na koniec dnia, jak zauważyła Marta, jest czysta i gotowa do przyjęcia substancji odżywczych z pozostałych etapów pielęgnacji (jak kremy, serum itd.) i pełnej regeneracji w nocy. Win-win!

i Autor: Materiały prasowe FOREO

BEAR 2 - rekomendacja Werki Gawryś, Sr. Specjalistki od Digital Media

Werka na co dzień odpowiada m.in. za kontakt z influencerami i wie, co w trawie piszczy, dlatego postawiła na bestseller FOREO - BEAR 2. MISIEK zaskarbił sobie u niej sympatię, bo jest łatwy i szybki w obsłudze, a dzięki zaawansowanym mikroprądom, w które jest wyposażony, daje spektakularne efekty już od pierwszego użycia. Weronika podkreśla też, że widzi poprawę w jędrności swojej skóry, a dodatkowo urządzenie jest wybawcą, jeśli wypadnie jej jakiś event. Efekt bankietowy, jak podkreślone kości policzkowe, gwarantowany!

i Autor: materiały prasowe FOREO

FAQ 102 - wybór Sary El Nemr, Marketing Manager EE Sara

Marketing Manager, prywatnie wielbicielka boksu i skutecznej (jak ciosy) pielęgnacji, pod choinką chętnie zobaczyłaby urządzenie od FAQ, nowej marki spod parasola FOREO. Dlaczego? Sara testowała FAQ 102 przez tydzień, na jednej połowie twarzy i zauważyła ogromną zmianę w podkreśleniu jej konturu. Sara kocha też to urządzenie za to, że jest naszpikowane najnowszymi technologiami (w tym EMS i RF) i że efekty widać już po pierwszym zastosowaniu.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Płatki pod oczy IRIS - ulubieniec Julii Kasprzyk, specjalistki od Business Developmentu

Julia to w zespole FOREO magiczka Excela i mistrzyni analitycznych prezentacji. I choć mamy nadzieję, że cyferki dają jej spać po nocy, od Mikołaja chciałaby dostać (kolejne już!) opakowanie płatków pod oczy FOREO IRIS Hydrogel Eye Mask. Julia podkreśla, że płatki dają szybki efekt odświeżonego spojrzenia (nic dziwnego, w końcu nasączone są esencją z witaminą C, retinolem i kolagenem). Radzą sobie też z opuchlizną i cieniami. Julia podkreśla, że nie wyobraża sobie nie mieć ich pod ręką w lodówce.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Espada 2 Plus - wybór Beaty Zadwornej, PR Manager

Beti kilka lat temu zmagała się z trądzikiem. I choć udało się go wyleczyć, nadal od czasu do czasu zaskakują ją (surprise surpriseee) pojedyncze wypryski - szczególnie po wieczornej randce z paczką nachosów lub przed okresem. Dlatego w liście do Mikołaja prosi o Espadę 2 Plus. To najnowsza wersja "magicznej różdżki" na niedoskonałości ze skoncentrowanym, niebieskim światłem LED, które pomaga złagodzić wypryski i przyśpieszyć ich gojenie. A do tego, jak większość urządzeń FOREO, nie tylko świetnie działa, ale też wygląda designersko i futurystycznie!