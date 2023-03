Converse wchodzi do wirtualnego świata

Converse od zawsze stawiał na wartości, w które wierzy zarówno marka, jak i jej odbiorcy, takie jak inkluzywność, niezależność, indywidualizm i odwaga. Chcąc je rozpowszechnić, firma projektuje rewolucyjne produkty, ale również wychodzi poza standardowe podejście do marketingu.

Świetnym tego przykładem jest, stworzona we współpracy z Glamour wirtualna influencerka i modelka Wero, którą podziwiać można na marcowej okładce czasopisma. To odważna i pewna siebie cyfrowa postać, która swoją postawą i ideami, nawiązuje do globalnej sieci młodych, kreatywnych osób, związanych z marką Converse, o nazwie All Stars.

Zobacz także: Randka w ciemno. Spojrzała mu w oczy i natychmiast odwołała spotkanie z mężczyzną z programu. To była intuicja i ocaliła jej życie

Społeczność tę doskonale zna całkiem realna Kasia Gola, założycielka GeekGoesChic, Industry Advisor w WEARFITS, która w 2019 roku była globalna ambasadorką marki Converse. Jej wykład o modzie digitalowej, trendach i wizji przyszłości na styku mody i świata cyfrowego, wzbogacił wydarzenie, na którym Converse przedstawił efekty swojej współpracy z Glamour.

Jak to, o czym mówiła Gola, może wyglądać w praktyce, Converse pokazał w minione Walentynki. Wydarzenie pod hasłem #createnextlove, podczas którego można było m.in. zobaczyć modele butów z kolekcji walentynkowej oraz przedpremierowo usłyszeć singiel artystki Poli Rise, odbył się w Metaverse. Uczestnicy w wirtualnej przestrzeni mogli poznawać inne osoby, a w ramach gry „Znajdź swoją parę” odszukać ukryte w cyfrowym świecie nowe modele Conversów. Trzy osoby, którym udało się to najszybciej, wygrywały prawdziwe buty z walentynkowej kolekcji.

Specjalnie na tę okazję został przygotowany także wyjątkowy „Filtr towarzyski”. Łącząc świat realny z rozszerzoną rzeczywistością, pozwalał on zaangażowanym użytkownikom flirtować z innymi odbiorcami i ich ulubioną marką. Uczestnicy mieli także okazję uczestniczyć w Q&A z psycholożką Hanią Sywulą oraz współtworzyć walentynkową playlistę Create Next Love Converse x Pola Rise, której teraz może posłuchać każdy.

i Autor: Materiały prasowe Converse

i Autor: Materiały prasowe Converse