Czasu nie da się zatrzymać, ale można go skutecznie spowolnić. Genialny sposób na napiętą i jędrną skórę, nie tylko na twarzy

Procesów starzenia się skóry nie da się całkowicie zatrzymać. Możne je jednak skutecznie spowolnić. Na rynku kosmetycznym dostępnych jest coraz więcej produktów, które działają niczym profesjonalnego zabiegi w salonach kosmetycznych. Szwedzka marka FOREO już od wielu lat rozpieszcza nas wyjątkowymi urządzeniami do pielęgnacji. Ich szczoteczki do mycia twarzy to ponadczasowy hit. Podobnie jest w przypadku urządzenia o uroczej nazwie BEAR. Miś do twarzy to urządzenie, które wysyła do naszej skóry mikroprądy i pobudzają ją do pracy. To idealny trening Twojej twarzy. Skóra staje się bardziej napięta i zliftingowana. BEAR od FOREO to mały game changer w pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Teraz marka FOREO poszła o krok dalej i przygotowała dwa kolejne urządzenia oparte na tej technologii. BEAR do okolicy ust i oczy oraz, długo wyczekiwany, BEAR do ciała.

Udowodniono klinicznie, że BEAR™ 2 znacząco poprawia zmarszczki, jędrność i elastyczność skóry w ciągu zaledwie 1 tygodnia – bez żadnych potencjalnych powikłań. Jedyne urządzenie wyposażone w 4 rewolucyjne rodzaje mikroprądów, BEAR™ 2 zostało zaprojektowane tak, aby tonizować 69 mięśni twarzy i szyi, pozostawiając pięknie wyprofilowaną i młodzieńczo jędrną cerę. BEAR™ 2 wykorzystuje do 680 uA mikroprądu, aby ujędrnić 69 mięśni twarzy i szyi, dzięki czemu Twoja cera wygląda na bardziej wyprofilowaną i uniesiona. Wykazano, że mikroprądy zwiększają produkcję kolagenu i elastyny ​​– ujędrniają skórę i zwalczają drobne linie i zmarszczki.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Lifting brwi i wypełnianie ust należą już do przeszłości. BEAR™ 2 Eyes & Lips zapewnia te same, klinicznie udowodnione korzyści, bez igieł i skalpeli. Wyeliminuj worki pod oczami i zmarszczki. Wypełnij i podkreśl usta. BEAR™ 2 Eyes & Lips wykorzystuje do 270 uA mikroprądu, aby ujędrnić i ujędrnić mięśnie twarzy oraz zwiększyć produkcję kolagenu i elastyny, napinając skórę i poprawiając drobne linie i zmarszczki wokół oczu i ust. Masaż T-Sonic™ ujędrnia skórę, stymulując mikrokrążenie – pomagając uwydatnić usta i zmniejszyć „pustkę” pod oczami.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO

BEAR™ 2 ujędrnia skórę, pomagając wygładzić dołeczki na udach, pośladkach, ramionach i brzuchu dzięki masażom Advanced Microcurrent™, Sculpting Microcurrent™ i T-Sonic™ — pozostawiając skórę gładszą, napiętą i bardziej wyrzeźbioną. BEAR™ 2 body wykorzystuje do 960 uA mikroprądu, aby ujędrnić mięśnie Twojego ciała, dzięki czemu Twoja sylwetka wygląda na bardziej wyrzeźbioną. Masaż mikroprądowy plus masaż T-Sonic™ poprawia wygląd cellulitu, stymulując drenaż limfatyczny, co pomaga ukierunkować płyn gromadzący się w kieszonkach kolagenowych i rozprowadzać złogi tłuszczu.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO