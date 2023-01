Czym jest leniwa pielęgnacja? Pozwól sobie na ten luksus

Lazy Care to idea dbania o siebie bez presji. Nie zawsze potrzeba 10 kroków do idealnej pielęgnacji. Czasem wystarczą zamiast tego małe rytuały i skuteczne kosmetyki, które utrzymają Twoją skórę w świetnej kondycji. Dbanie o siebie według YOPE to nie przymus, ale przyjemność. I tak warto podchodzić do codziennej pielęgnacji — bez wyrzutów sumienia, bez zmuszania się do czegokolwiek. Zamiast tego lepiej poświęcić chwilę sobie i swoim potrzebom. Odnaleźć siebie w codzienności.

Trwająca właśnie kampania, zachęcać ma do leniwego dbania o siebie, zamiast do sztywnych noworocznych postanowień, w których wymagamy od siebie coraz więcej. Przekonuje do tego także Joanna Okuniewska, która w ramach współpracy z YOPE, nagrała odcinek specjalny podcastu o niewymuszonym self care:

Czego więc potrzeba, aby Twoje lazy care przebiegało zgodnie z Tobą? YOPE zachęca, aby celebrować krótkie chwile i z uważnością zadbać o siebie. Co może w tym pomóc?

Cyfrowy detoks nawet na kilka godzin dziennie albo w wybranym dniu w tygodniu pozwoli odetchnąć od nadmiaru bodźców.

Chwilę odprężenia może zapewnić nasmarowanie ciała jednym z regenerujących i odżywczych balsamów o zapachu Bzu i Wanilii, który przyniesie na myśl ciepłe miesiące.

W ciągu stresującego dnia warto nasmarować powoli i uważnie dłonie, skupiając na tej czynności całą uwagę, odcinając się od bieżących problemów. Idealnie na tę okazję sprawdzi się krem Wind, który dodatkowo będzie działał na organizm jak najlepsza aromaterapia.

Przed snem, nawet gdy nie ma się sił na rozbudowane zabiegi pielęgnacyjne, warto umyć twarz i wysmarować ją kremem na noc Moon SPA. Krem pobudza regenerację komórek i dogłębnie nawilża cerę.

Okuniewska zachęca zaś by w ciągu dnia znaleźć kilka minut na rozciąganie, dzięki czemu można skupić się na sobie i swoim ciele oraz dać mu wytchnienie.

Chwila dla siebie, drobne przyjemności, małe kroki to kwintesencja Lazy Care. Po dodaniu do tego zestawu sprawdzonych kosmetyków można sobie pozwolić na odrobinę lenistwa, bo to one będą działać za Ciebie.

i Autor: Materiały prasowe YOPE

i Autor: Materiały prasowe YOPE