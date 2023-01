Czym jest Vegenuary i dlaczego warto dołączyć do tej inicjatywy?

To 3 najlepsze fryzury 2023 dla kobiet po 60-tce na blond włosy. Wygodne cięcia odejmą nawet 15 lat. Klasa i elegancja to mało powiedziane!

Początek roku wiele osób motywuje do wprowadzenia zmian w sposobie odżywiania. Jedni decydują się przestrzegać regularnych pór przyjmowania posiłków, drudzy ograniczają spożywanie słodyczy, trzeci próbują swoich sił w diecie wegańskiej. Ci ostatni mogą być zachęceni trendem Vegenuary, który promuje rezygnację z mięsa i składników odzwierzęcych. Jak porzucić dotychczasowe przyzwyczajenia kulinarne i z łatwością odnaleźć się w kuchni bazującej na komponentach pochodzenia roślinnego? Lokalny Rolnik inspiruje do gotowania w zgodzie z dietą wegańską.

Na dobry początek – tofucznica

Dlaczego jajecznica cieszy się tak dużą popularnością w polskich domach? Jest prosta i szybka w przygotowaniu – to także źródło pełnowartościowego białka, zapewniającego energię na cały dzień. W kuchni wegan jej najpopularniejszym zamiennikiem jest tofucznica bazująca na serze z napoju sojowego, który jest niskokaloryczny, a przy tym bogaty w białko. Wystarczy podsmażyć 1 kostkę rozgniecionego tofu, dodać np. pieczarki, pomidory lub szczypior i doprawić. Osobom tęskniącym za smakiem tradycyjnej jajecznicy polecamy dodać szczyptę soli kala namak, która przypomina aromat jajek.

Hummus na drugie śniadanie

Lekka przekąska na uczelnię, do biura czy home office – hummus, czyli bliskowschodnia pasta z ciecierzycy. Łatwa do przygotowania w domu, jednak jest również szeroko dostępna do kupienia w sklepach. Warto zwrócić uwagę, czy gotowy hummus jest vegan-friendly, ponieważ producenci nieraz dodają do pasty nabiał.

Tradycyjny polski obiad w opcji vegan

Risotto, curry, musaka – kuchnia świata stoi otworem dla wegan, wystarczy jedynie zmodyfikować przepisy poprzez eliminację składników odzwierzęcych. A gdyby tak zainspirować się tradycyjną kuchnią polską? Farsz do gołąbków z powodzeniem przygotujemy, wykorzystując soczewicę lub kaszę gryczaną, a mięso w kotlecie mielonym zastąpimy białą fasolą i jarmużem lub marchewką. Lokalny Rolnik zachęca do komponowania dań z udziałem produktów sezonowych. Na www.lokalnyrolnik.pl warzywa z małych upraw od zaufanych rolników można zamówić w wygodny sposób – dostawy realizowane są na terenie całego kraju, zamówienie można również odebrać z punktów stacjonarnych zlokalizowanych w największych polskich miastach. Lokalny Rolnik inspiruje zarówno do gotowania w domu, jak i skorzystania z dań gotowych, również w 100% roślinnych.

Słodki podwieczorek

Poobiednia przekąska to dobra okazja do rozpieszczenia kubków smakowych deserem. Dieta roślinna to nie tylko warzywa, ale także owoce, które ułatwiają zadanie zaserwowanie sobie lub bliskim słodkiego podwieczorku. Co najlepiej smakuje o tej porze roku? Gruszki zapiekane pod kruszonką z płatków owsianych lub jaglanych. Osoby z aspiracjami cukierniczymi docenią tartę z jabłkami.

Zapiekanka ziemniaczana w kilku odsłonach na kolację

Co zjeść wieczorem? Sycące zapiekane talarki ziemniaków. Danie można komponować na wiele sposobów – z wędzonym tofu, szpinakiem, brokułami czy cukinią. Ziemniaczana zapiekanka broni się smakowo też bez dodatków warzywnych, a jedynie np. z sosem beszamelowym lub serem w wersji wegańskiej.

LokalnyRolnik.pl to Wirtualny Targ Prawdziwego Jedzenia. Daje możliwość łatwego i wygodnego zakupu rzemieślniczych wyrobów, a także owoców i warzyw od rolników i sadowników. Platforma oferuje zdrowe jedzenie z zaufanego źródła, w cenach zbliżonych do sklepowych. Lokalny Rolnik zachęca do życia w zgodzie z przepisem na zrównoważony świat – harmonią między zdrowym społeczeństwem, prosperującymi społecznościami lokalnymi oraz czystą planetą.