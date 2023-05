Delikatność sposobem na miejskie niedogodności, czyli nowa odsłona kampanii Milka

Jak to się stało?

Ten kawałek jest dla Ciebie – więcej delikatności dla Twojego miasta

Milka doskonale wie, jak bardzo w codziennym życiu brakuje delikatności. Wykorzystując swoją wyjątkową kostkę z wizerunkiem krówki Lila, chce obdarować delikatnością tych, którzy mierzą się z pewnymi niedogodnościami… jakimi? To, co wysuwa się na pierwszy plan, to niedostateczna ilość zieleni, którą zastąpiła „betonoza”, niekończące się remonty drogowe, korki w godzinach szczytu i tłumy na dworcach z powodu opóźnień pociągów.

Ten kawałek jest dla Ciebie – to metaforyczne hasło będzie widoczne na większości materiałów stworzonych w ramach kampanii Milka. Ma ono przypomnieć Polakom o delikatności, szczególnie w momentach, gdy jej potrzebujemy, na przykład podczas niespodziewanej ulewy, godziny spędzonej w korku czy w obliczu konieczności objazdu z powodu remontu.

PoCZEKOalnia oraz wyjątkowy mural

Dla mieszkańców Warszawy i Wrocławia przygotowane zostaną dedykowane lokalne aktywacje. Będą to jedyna w swoim rodzaju PoCZEKOalnia, zlokalizowana na Dworcu Centralnym w Warszawie oraz mural oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu, LZO (lotne związki organiczne) oraz tlenki siarki, wymalowany przy zbiegu ulic Dubois i Pomorskiej we Wrocławiu.

Warszawska PoCZEKOalnia będzie witała i zapraszała do środka hasłem „Gdy okazuje się, że masz więcej czasu na pociąg niż planowałeś, ten kawałek jest dla Ciebie”. W myśl odpowiadania na potrzeby mieszkańców Milka pragnie umilić i osłodzić Warszawiakom oraz osobom podróżującym ze stolicy czekanie na podróż pociągiem, która nierzadko wydłuża się wbrew naszym planom. Przez cały najbliższy miesiąc w godzinach 8.00 – 18.00 na Dworcu Centralnym na chętnych będzie więc czekała pyszna kawa oraz testowe produkty marki Milka.

Mieszkańcy Wrocławia, zmagający się na co dzień ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza, będą zaś mogli podziwiać i cieszyć się przyjaznym środowisku muralem, który powstanie z farb, które redukują szkodliwe tlenki azotu, a jego przygotowanie jest neutralne pod względem śladu węglowego.

