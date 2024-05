Dla siebie, dla zmysłów. Poznaj Senses Story – nową markę własną Empiku

W dzisiejszym zabieganym świecie coraz częściej poszukujemy sposobu na osiągnięcie harmonii, wytchnienia i znalezienie własnego rytmu. W odpowiedzi na te potrzeby powstała marka Senses Story, która inspiruje do wsłuchania w siebie i bycia uważnym. By każdy mógł dopasować produkt do siebie i swojego nastroju, powstały cztery różne linie skupione na innym aspekcie. SELF LOVE pomaga zadbać o dobre samopoczucie i docenić siebie. Produkty z serii HARMONY wpływają na tworzenie harmonijnego otoczenia i pozwalają zachować balans w codziennym życiu. Z linią RELAX można odnaleźć chwilę oddechu i spokoju, a dzięki produktom z serii ENERGY poczuć entuzjazm, radość życia i chęć do działania.

Produkty Senses Story

Każda linia składa się z czterech produktów – aromatycznej świecy sojowej z zatopionymi kamieniami szlachetnymi, dyfuzora zapachowego, wyselekcjonowanej mieszanki herbat i ziół oraz kuli do kąpieli. Zapachy mają duży wpływ na samopoczucie, dlatego produkty z każdej linii mogą dzięki nim pozytywnie oddziaływać na emocje i nastrój. Aromatyczne świece zostały dodatkowo „wzbogacone” o energetyczną moc talizmanów – w każdej z nich został zatopiony inny kamień szlachetny o właściwościach pasujących do danej linii.

Kule do kąpieli to efekt współpracy z małą, polską manufakturą kosmetyków naturalnych. Kule wytwarzane są ręcznie, nie są testowane na zwierzętach i nie zawierają SLS.

Herbaty Senses Story to wyjątkowe napary o działaniu funkcjonalnym, których zadaniem jest wspieranie dobrostanu. Naturalne mieszanki zostały stworzone przez polską rzemieślniczą firmę Lune Tea. Każda z nich powstała na bazie wysokiej jakości herbat z dodatkiem adaptogenów, ziół, owoców i kwiatów.

Produkty Senses Story dostępne są wyłącznie w wybranych salonach Empik oraz na Empik.com: świeca – 89,99 zł, dyfuzor zapachowy – 69,99 zł, kula do kąpieli – 29,99 zł, herbata – 29,99 zł.

Z okazji Dnia Matki w dniach 15-26 maja zestawy dwóch produktów Senses Story są dostępne w promocyjnej cenie - 99 zł. Zestawy składają się ze świecy i herbaty lub świecy z kulą do kąpieli.

Linie Senses Story będą z czasem wzbogacane o kolejne produkty – już wkrótce premiera bransoletek z naturalnymi kamieniami, mat i kostek do jogi oraz szklanych butelek motywacyjnych w silikonowym etui.

i Autor: materiał prasowy Empik