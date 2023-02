Dla wielu kobiet ten puder z Rossmanna to hit wszechczasów. Idealny dla kobiet po 50-tce. Upiększa skórę jak luksusowe kosmetyki. Teraz za 14 zł

Promocje w Rossmanie. Obok tego pudru nie przejdziesz obojętnie. Teraz kosztuje mniej niż 14 zł

Najnowsze promocje Rossmanna na kosmetyki do makijażu. Źle dobrany puder może zrujnować każdy makijaż. Uważać powinny kobiety dojrzałe. Zbyt suchy i matowy puder może podkreślić zmarszczki i sprawić, że faktura skóry będzie podkreślona. Nie znaczy to jednak, że kobiety po 50-tce powinny rezygnować z pudru. Wręcz przeciwnie, dobry puder utrwali makijaż, ujednolici skórę, a nawet zminimalizuje widoczność zmarszczek. Jednym z takich produktów jest puder Rimmel Stay Matte, który w najnowszej promocji Rossmanna przeceniony został o ponad 20 zł. Teraz puder Rimmel Stay Matte kupisz za jedyne 13,99 zł. To bardzo atrakcyjna ceną za tak jakościowy produkt. Puder z promocji Rossmanna "pochłania nadmiar sebum i zmniejsza widoczność większych porów, pozostawiając skórę idealnie gładką, zmatowioną i naturalnie piękną. Puder matujący Rimmel Stay Matte jest testowany dermatologicznie i odpowiedni dla każdego rodzaju skóry. Posiada gładką, niesypką konsystencję, dzięki czemu nie osypuje się przy nakładaniu i na długo pozostaje na miejscu. Puder do twarzy Rimmel Stay Matte doskonale utrwala korektor, podkład i bazę pod makijaż bez konieczności zmieniania odcienia. Nie warzy się i nadaje skórze lekkie, naturalne wykończenie".

Zobacz także: Znaczenie godzin w numerologii. Często o tej godzinie patrzysz na zegar? To znak, że nad Twoim związkiem rozpętają się czarne chmury. Kłótnia i brak zaufania

Nie wiesz, jaki makijaż będzie pasował skórze dojrzałej? Sprawdź porady wizażystki gwiazd.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Rossmannie

Sonda Kupujesz kosmetyki w promocji Rossmann? Tak Nie