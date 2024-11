Dominik Jan Gralak FREEdonia - interdyscyplinarna wystawa o utopijnej krainie Artystyy

Dominik Jan Gralak w swoim życiu i twórczości łączy w fascynujący sposób wątki artystyczne, ekologiczne, sportowe i hobbystyczne. Jego zainteresowanie surfingiem oraz narciarstwem typu freeride sprawiło, że rekreacyjnie uprawia obie te dyscypliny nieprzerwanie, bez mała już 30 lat. Podnosząc swoje kwalifikacje, uzyskał uprawnienia międzynarodowego instruktora surfingu, współtworzył polską scenę surfingową i w charakterze instruktora prowadził zajęcia dla adeptów przygody z deską w Polsce, Francji, Portugalii, Maroku i na Wyspach Kanaryjskich. Podróże i częste pobyty nad oceanem sprawiły, że Dominik Jan Gralak zaczął zgłębiać tajniki fotografii. Obrazy zapisane na kliszy uzyskiwały inny wymiar, bo percepcja była stymulowana patrzeniem z innej perspektywy. Fotografia stała się nieodłącznym elementem pracy, pasji i stylu życia Gralaka. Subkultura SURF stanowiła kręgosłup fotograficznych narracji o relacjach międzyludzkich, miejscu człowieka w jego naturalnym środowisku i emocjach związanych z uprawianiem sportu.

Aktywnościom sportowo-podróżniczo-artystycznym Gralaka przyświecała kostarykańska filozofia Pura Vida, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „proste, czyste życie”, „życie pełną piersią”, „życie naprawdę”. Pura Vida to stosunek do świata i swojego w nim miejsca, a jednocześnie kwintesencja egzystencji, w której kultywuje się zdrowy dla ciała i korzystny dla ducha tryb życia w zgodzie z prawami środowiska naturalnego i minimalistycznego podejścia do rzeczywistości. Przesłanie odwołuje się do wartości uznawanych przez grupy ludzi o podobnych zainteresowaniach, sposobie myślenia i postępowania, pomiędzy którymi zachodzą interakcje społeczne i relacje interpersonalne, które łączą, a nie dzielą, które wyróżnia ekologiczna postawa i charakteryzuje ponadnarodowy dialog kulturowy.

Pura Vida jako projekt artystyczny, zainicjowany wiele lat temu przez Dominika Jana Gralaka, była także impulsem do stworzenia plastyczno-wizualnej opowieści o zapamiętanych miejscach, autentycznych postaciach i realnych sytuacjach, prezentowanej różnymi technikami i środkami wyrazu na warszawskiej wystawie FREEdonia.

FREEdonia (z dopiskiem 10 STÓP WOLNOŚCI) to wystawa o charakterze manifestu artystycznego, w którym Dominik Jan Gralak odsłania najważniejsze dla siebie wartości oparte na humanistycznych ideach, szacunku dla człowieka i natury. To także stworzona w wyobraźni Artysty utopijna kraina, przestrzeń mentalna, miejsce - nie miejsce, którego wciąż poszukuje, w którym mógłby się spełniać i do którego odkrycia zaprasza odbiorcę. Wystawa jest swoistym przeglądem wybranych prac, zarówno tych, powstałych w latach 2010-2020, jak i najnowszych, zapisanych na płycie pamięci, a utrwalonych przy użyciu różnych mediów i technik. Zbiera prace, wspomnienia i dokumenty stworzone w wielu krajach odwiedzonych przez Gralaka: Argentynie, Francji, Grecji, Indonezji, na Litwie i Łotwie, w Maroku, Polsce, Portugalii, na Sri Lance, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich.

W przestrzeni ekspozycyjnej Kolektywnej Instytucji Kultury - Prześwit zaprezentowane są fotografie wykonane techniką analogową, prace malarskie, materiał filmowy, spersonalizowane deski surfingowe dedykowane przyjaciołom, obiekty-totemy, które otrzymały drugie życie, dokumentacja murali, będących śladem obecności w przestrzeni publicznej i zbiór notatek z podróży w formie kolaży.

Wspólnym mianownikiem zaaranżowanej kompozycji przestrzenno-estetycznej jest z jednej strony, chęć przedstawienia subiektywnego punktu widzenia instruktora surfingu z wieloletnią praktyką, osoby czynnie uprawiającej tę dyscyplinę sportu i pasjonata filozofii Pura Vida, z drugiej - Artysty, którego powinnością jest tworzenie i rejestrowanie rzeczywistości we wszystkich jej przejawach. Wizja, interpretacja, impresja to nie tylko przekaz wizualny, lecz chęć pobudzenia do refleksji, wywołania wzruszeń i emocji widza.

Wystawa FREEdonia jest kolejną inicjatywą twórczą Dominika Jana Gralaka, której konsekwentnie towarzyszy Converse, dzieląc z Artystą te same wartości: wolność, odrębność, kreowanie i wyrażanie siebie poprzez sztukę i sport.

i Autor: materiał prasowy Dominik Jan Gralak