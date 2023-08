Domowa odżywka na porost włosów. Ten składnik kosztuje kilka złotych, a zawiera dużo biotyny. Włosy przestaną się łamać i zaczną rosnąć jak szalone

Regenerujący krem do twarzy za 5 zł? To możliwe w promocji Rossmanna. Idealny dla pań po 40-tce. Napina skórę i sprawia, że staje się ona jedwabiście gładka

Domowa odżywka na porost włosów. Za kilka złotych fryzura stanie się bujna jak nigdy wcześniej

Pielęgnacja włosów to podstawa, by były one piękne i odżywione. Zawsze stosuj kosmetyki dopasowane do Twoich potrzeb i rodzaju włosów. Nie zapominaj o maskach i odżywkach. W myśl zasady - szampon do włosów przede wszystkim myje skalp głowy i dba o mieszki włosowe, a odżywka pielęgnuje włosy na długości. Jeżeli szukasz produktów, które przyspieszą porost włosów to możesz sięgnąć po domowe metody. W kuchni znajdziesz składnik, który rewelacyjnie odżywi Twoje włosy. Mowa o drożdżach. Jak je wykorzystać w pielęgnacji włosów?

Zobacz również: Zakazane ubrania dla kobiet po 60-tce. Są zaprzeczeniem klasy oraz stylu. Dojrzałe panie wyglądają w nich karykaturalnie

Odżywka na porost włosów z drożdży

Drożdże świetnie sprawdzą się w pielęgnacji włosów. Zawierają one bardzo dużo witamin i minerałów. Mają między innymi witaminy z grupy B, witaminę E, a także: potas, żelazo, mangan, jog, wapń, sód, magnez, chrom, cynk oraz fosfor. Dodatkowo drożdże bogate są w biotynę. To właśnie ona ma zbawienny wpływ na nasze włosy. Poprawia ich sprężystość, sprawia, że przestają się łamać i przyspiesza wzrost. Stosuj domową maseczkę z drożdży na porost włosów, a efekt przejdą Twoje oczekiwania.

Jak przygotować odżywkę do włosów z drożdży?

W miejsce pokrusz drożdże, dodaj 4 łyżki olejku rycynowego oraz odrobinę ciepłego mleka. Całość porządnie wymierasz i nałóż na suche włosy na około jedną godzinę. Następnie wszystko zmyj wodą. Stosuj raz w tygodniu.

Sonda Twoje włosy są: Suche Przetłuszczające się Normalne