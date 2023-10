i Autor: Shutterstock

Strefa beauty

Duet dla młodej i pięknej skóry

PRIORYTETEM EISENBERG PARIS ZAWSZE BYŁO TWORZENIE INNOWACYJNYCH FORMUŁ PIELĘGNACYJNYCH POMAGAJĄCYCH ZACHOWAĆ MŁODOŚĆ I ZDROWIE SKÓRY. POSZUKIWANIA W ŚWIECIE NAUKI, NATURY I ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII DOPROWADZIŁY MARKĘ DO POWSTANIA FIRMING REMODELLING MASK A TERAZ NOWOŚCI - THE EYE SERUM I FIRMING REMODELING CREAM – DOSKONAŁEGO DUETU PIELĘGNACYJNEGO DO TWARZY I OKOLIC OCZU O WŁAŚCIWOŚCIACH LIFTINGUJĄCYCH, UJĘDRNIAJĄCYCH, ODBUDOWUJĄCYCH I ROZŚWIETLAJĄCYCH.