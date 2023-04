Dzień Ziemi z L’Oréal Professionnel Paris – zrównoważony rozwój jako priorytet

Nie od dzisiaj ekologia stanowi wiodący temat w branży beauty. Dużą nadzieję daje fakt, że aktualnie wiele większych i mniejszych marek decyduje się na odpowiednie kroki, chociażby podczas dobierania składów kosmetyków czy tworzenia opakowań. Jest to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania konsumentów, którzy będąc świadomymi tego, jaki jest stan środowiska, oczekują od najbardziej przyczyniających się do tego podmiotów odpowiednich reakcji. Chodzi nie tylko o słowne deklaracje, ale realne, podparte danymi działania. Takie, jakie już od 2013 roku podejmuje L’Oréal Professionnel Paris.

Już 10 lat temu cała Grupa L’Oréal, której częścią jest L’Oréal Professionnel Paris, wystartowała z pierwszym skupionym na zrównoważonym rozwoju programem o nazwie „Sharing Beauty with All”, dzięki któremu biznesowy sposób działania został zrewolucjonizowany. Kolejnym przełomowym krokiem jest realizowany do dziś projekt Grupy L’Oréal „L’Oréal for the Future”. Jego premiera miała miejsce w 2020 roku, kiedy to wyznaczono najważniejsze „zielone” zobowiązania. Należą do nich:

Zmniejszenie wpływu marki i wzmocnienie jej ekosystemu biznesowego, aby zapewnić, że działania są prowadzone z poszanowaniem granic planety.Pomoc w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów środowiskowych i społecznych, przed którymi stoi świat.

W ramach tych 2 filarów L’Oréal Professionnel Paris podejmuje szereg działań w 4 głównych obszarach – klimat, woda, zasoby, bioróżnorodność.

Woda

Dla marki z sektora beauty woda stanowi podstawę działalności. Jest niezbędna na każdym etapie – od produkcji kosmetyków, przez ich użycie, aż do zapewnienia, że produkty mają minimalny wpływ na życie wodne, gdy trafiają do kanalizacji. Każdy z tych etapów L’Oréal Professionnel Paris stara się optymalizować, by miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. I tak produkty tworzone w Europie pochodzą z fabryki, która wykorzystuje innowacyjną technologię Waterloop1. Oznacza to, że 100% wody używanej w procesach przemysłowych jest oczyszczane i przetwarzane w fabryce, w celu ponownego wykorzystania.

Jeśli chodzi o ograniczenia zużycia wody podczas użytkowania produktów, największe zmiany były potrzebne w obszarze działań profesjonalistów i salonów fryzjerskich. To tam do niedawna konieczne było zużywanie dużej ilości wody, aby wypłukiwać formuły kosmetyczne. Dlatego L’Oréal Professionnel Paris, we współpracy ze szwajcarskim start-upem Gjosa, stworzył słuchawkę prysznicową Water Saver. To urządzenie, które wykorzystuje opatentowaną technologię fragmentacji wody, pozwalającą zaoszczędzić do 69% tego cennego zasobu2.

Z kolei kwestię ograniczenia wpływu na życie wodne L’Oréal Professionnel Paris adresuje, utrzymując średnią biodegradowalność szamponów na poziomie aż 91%3.

Recykling

To dla L’Oréal Professionnel Paris bardzo ważny I rozbudowany obszar, który podzielono na trzy filary: redukcja, recykling oraz ponowne wykorzystanie. Ich realizacja objawia się między innymi w transformacjach salonów fryzjerskich współpracujących z marką. Udostępniono im szampony i odżywki Serie Expert w formie refilli. To rozwiązanie pozwala uzupełniać zapasy kończących się produktów bez konieczności niepotrzebnego wymieniania butelek na nowe, a dodatkowo – opakowania refilli również zostały stworzone z plastiku z recyklingu.

Odpowiednich zmian dokonano również na poziomie tworzenia opakowań produktów. Kosmetyki Serie Expert do 95% pochodzą z recyklingu, a wszystkie tubki do profesjonalnej koloryzacji Dia Light oraz iNOA są wykonane w 95% z aluminium, również pochodzącego z recyklingu.

Niezwykle istotne jest też to, że L’Oréal Professionnel Paris wyposażył 3000 salonów na całym świecie w systemy recyklingu, aby pomóc w przekierowaniu ponad 110 ton odpadów rocznie. Ta ilość stanowi równowartość połowy wagi piramidy w Luwrze.

A skupiając się na działaniach lokalnych, należy wspomnieć również o tym, że w Polsce marka ze wszystkich salonów fryzjerskich, z którymi współpracuje, zbiera i sortuje odpady aluminiowe, aby następnie mogły być one ponownie przetworzone.

Cruelty free

Chcąc kompleksowo zatroszczyć się o Planetę, L’Oréal Professionnel Paris pamięta również o zwierzętach. Ich dobro leży w centrum uwagi całej Grupy L’Oréal, która już w 1989 roku, czyli 14 lat przed wprowadzeniem właściwego prawa przez UE, całkowicie zaprzestała testowania swoich produktów na zwierzętach. Alternatywą stała się wówczas technologia Episkin – opracowana na podstawie przełomowych, bioinżynieryjnych badań. Jest to zrekonstruowana z ludzkiego naskórka sztuczna skóra, która może być wykorzystywana do oceny oddziaływania składników kosmetycznych oraz produktów na ludzkiej skórze.

Działania L’Oréal Professionnel Paris to faktyczne, podparte danymi kroki, które mają realny wpływ na stan środowiska. Marka pokazuje, że będąc dużym, globalnym graczem, można działać odpowiedzialnie. Jest inspiracją dla branży, a dla pojedynczych osób – źródłem, które w świadomy i mający zredukowany do minimum wpływ na Planetę, pozwala czerpać korzyści z domowych i profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych, koloryzacyjnych czy stylizacyjnych.

i Autor: Materiały prasowe L’Oréal Professionnel Paris

