Efekt tafli na ustach! Ten produkt nawilża i dodaje blasku

Tak powinna wyglądać Twoje kosmetyczka na lato. Co do niej spakować?

Suche, spierzchnięte i popękane usta to częsty problem. Sposobów leczenia i pielęgnacji suchych ust jest wiele. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie regularnie kilku metod. Przede wszystkim należy pamiętać, by przed wyjściem z domu posmarować usta tłustą pomadką ochronną. Unikajmy kremów i pomadek, które w swoim składzie mają dużo wody, choć dobrze nawilżają to podczas wyjścia. Na jakiś czas warto również zrezygnować z szminek i pomadek, zwłaszcza tych matowych. Często sprzyjają one wysuszaniu warg co tylko może sprawić, że problem będzie narastał.

W tym sezonie w modzie rządzą nawilżone i promienne usta. Hitem są błyszczyki dające efekt tafli na ustach. Wnieś element zabawy do codzienności wraz z nowością Bobbi Brown - Water Glow Extra Lip Collection, oferującą 5 nowych odcieni Extra Plump Lip Serum, które podkreślą wszystkie kolory ust i wzbogacą każdy look. Gdziekolwiek jesteś i na cokolwiek masz ochotę — dzięki tej zapewniającej dobre samopoczucie formule już za jednym pociągnięciem osiągniesz efekt natychmiast powiększonych ust, 24-godzinne nawilżenie i utrzymujący się przez cały dzień połysk.

Rezultat: Usta o większej objętości w prosty sposób. Pragniesz czegoś extra? Nałóż serum na usta pomalowane balsamemExtra Lip Tint, by uzyskać wyjątkowe połączenie. Nałóż na usta. Zabaw się kolorem.

Extra Plump Lip Serum zapewnia ustom extra kolor i połysk bez efektu klejenia się — to produkt idealny do stosowania solo lub w połączeniu z balsamem Extra Lip Tint.

Dlaczego uwielbiamy ten produkt:

EXTRA LOOKI - 5 NOWYCH looków w odcieniach od Bare Guava do Bare Plum, wszystkie o wykończeniu wodnego połysku, który utrzymuje się cały dzień.

EXTRA PIELĘGNACJA - Extra Plump Complex zawiera odżywczą mieszankę roślinnych olejków i kwasu hialuronowego, aby zapewnić 24-godzine nawilżenie wygładzonym ustom o większej objętości.

EXTRA POŁĄCZENIE - Zapewniającą dobre samopoczucie formułę można idealnie łączyć z balsamem Extra Plump Lip Tint, aby uzyskać pełniejszy kolor i blask.

EXTRA ZABAWA - Nakładaj solo lub stosuj jako wykończenie makijażu ust. Zapoznaj się z rekomendowanymi przez wizażystów sposobami stosowania Extra Plump Lip Serum.

„Najpierw przygotuj odżywczą bazę, przeciągając usta koloryzującym balsamem z linii Extra Lip Tint. Następnie nałóż Extra Plump Lip Serum, aby uzyskać połysk wpisujący się w trendy >>mokrego makijażu<<. Baw się łącząc i mieszając różne odcienie, aby uzyskać odpowiedni dla siebie kolor” - mówi Cassandra Garcia, Global Pro

i Autor: Karolina Januszek Bobbi Brown

i Autor: materiał prasowy Bobbi Brown

i Autor: materiał prasowy Bobbi Brown